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        Meteoroloji: 4 gün tüm yurtta yağış var

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ankara'da dün akşam 2 saat içinde metrekareye 70 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Çelik, 4 gün boyunca tüm yurtta yağışların etkili olacağını, Ankara'da cuma ve cumartesi günü yine sağanak geçişleri beklendiğini belirterek uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 17:08 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:15
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        Meteoroloji: 4 gün tüm yurtta yağış var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, dün akşam Ankara'da hayatı olumsuz etkileyen yağışın uç değerlerin yakınında bir yağış olduğunu söyledi.

        Çelik, "Ekstrem bir yağış değil, hiç görülmeyen yağış değil; ancak ona yakın miktarda bir yağış gerçekleşti diyebiliriz. Bu yağış 2 saat içinde gerçekleşti ve özellikle şehir merkezinde olması sebebiyle, Yenimahalle-Ulus-Çankaya arasında olması sebebiyle özellikle ulaşımda büyük olumsuzluklara yol açtı. Metrekareye 2 saat içinde 70 kilograma yaklaşan, Yenimahalle’de 70 kilogram civarında, Ulus’ta 60 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bu yağış özellikle şehir merkezinde çeşitli olumsuzluklara sebep oldu" diye konuştu.

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        HAFTA BAŞINA KADAR YAĞIŞ VAR

        Çelik, hafta başına kadar yağışların süreceği uyarısı yaparak, "Önümüzdeki hafta başına kadar, perşembe günden pazar günü dahil olmak üzere 4 gün boyunca, ülkemizin en güneybatı kesimleri dışında tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz. Perşembe günü bu yağışlar özellikle doğu kesimlerde etkili olacak. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde bir de Güney Doğu Anadolu bölgesinin doğusunda perşembe günü yağışların etkili olmasını bekliyoruz. Onun için doğu bölgelerimizde yağış görüldükten sonra cuma ve cumartesi günü yine Doğu bölgelerimizde Trakya'da yine kuvvetli yağışlar göreceğiz. Bununla ilgili de yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün adresinden uyarılarımızı takip etmekte fayda var. Pazartesi günden itibaren ise birkaç gün boyunca batı bölgelerde yağış yok, sadece doğu bölgelerde sağanak yağışlar devam edecek diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

        "ANKARA'DA CUMA-CUMARTESİ SAĞANAK GÖRÜLECEK"

        Ankara'da, dün akşam gerçekleşen yağış miktarı kadar bir yağış beklemediklerini aktaran Çelik, "Ancak Ankara'da özellikle cuma ve cumartesi günü yine sağanak yağış geçişleri görülecek. İstanbul'da da 3 gün boyunca perşembe, cuma ve cumartesi günü aralıklarla çok kuvvetli olmayan sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Hava sıcaklıkları da bu yağışlı sistemle birlikte artık mevsim normallerine yaklaştı. Önümüzdeki yaklaşık bir hafta boyunca önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Çoğunlukla mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek" dedi.

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        #yağış
        #hava durumu
        #meteoroloji
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