Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu!

Zonguldak'ta olay, dün akşam saatlerinde, Ereğli ilçesinde Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Batuhan Y.'nin (24) babası, oğluna ait otomobilin altından yağ akıttığını görünce sanayi sitesindeki ustasına götürdü.

ARACIN ALTINDA BOMBA DÜZENEĞİ GÖRDÜ DHA'da yer alan habere göre motor ustası, aracın alt kısmını incelediğinde bomba düzeneği gördü. Durum, polise haber verildi. Olay Yeri İnceleme, Terörle Mücadele ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, otomobilde inceleme yaptı.

BOMBA İMHA EKİBİ ÇAĞRILDI Daha sonra olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Bomba, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. REKLAM

MOTOR ISININCA PATLAMASI HEDEFLENMİŞ Yapılan incelemede, bomba düzeneğinin torpil diye tabir edilen patlayıcıların ilaç kutusuyla sabitlenerek motorun alt kısmına koyulduğu görüldü. Motorun çalıştıktan sonra ısınmasıyla torpillerin patlaması sonucu otomobile zarar vermesinin hedeflendiği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

SEVGİLİSİNİN İFADESİ ALINDI Soruşturma kapsamında, Batuhan Y.'nin ve sevgilisi Rabia S.'nin (23) ifadesi alındı.