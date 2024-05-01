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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu!

        Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu!

        Zonguldak'ta, 24 yaşındaki Serdar E., takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı 23 yaşındaki Rabia S.'nin sevgilisi Batuhan Y.'nin otomobilinin motor kısmının altına bomba düzeneği koydu. Sanayi sitesinde bulunan bomba düzeneği, fünyeyle patlatılırken, gözaltına alınıp suçlamaları reddeden Serdar E. ise adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:23
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        Takıntılı sevgili bomba düzeneği kurdu!
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        Zonguldak'ta olay, dün akşam saatlerinde, Ereğli ilçesinde Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Batuhan Y.'nin (24) babası, oğluna ait otomobilin altından yağ akıttığını görünce sanayi sitesindeki ustasına götürdü.

        ARACIN ALTINDA BOMBA DÜZENEĞİ GÖRDÜ

        DHA'da yer alan habere göre motor ustası, aracın alt kısmını incelediğinde bomba düzeneği gördü. Durum, polise haber verildi. Olay Yeri İnceleme, Terörle Mücadele ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, otomobilde inceleme yaptı.

        BOMBA İMHA EKİBİ ÇAĞRILDI

        Daha sonra olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Bomba, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

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        MOTOR ISININCA PATLAMASI HEDEFLENMİŞ

        Yapılan incelemede, bomba düzeneğinin torpil diye tabir edilen patlayıcıların ilaç kutusuyla sabitlenerek motorun alt kısmına koyulduğu görüldü. Motorun çalıştıktan sonra ısınmasıyla torpillerin patlaması sonucu otomobile zarar vermesinin hedeflendiği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        SEVGİLİSİNİN İFADESİ ALINDI

        Soruşturma kapsamında, Batuhan Y.'nin ve sevgilisi Rabia S.'nin (23) ifadesi alındı.

        TAKINTILI SEVGİLİ İDDİASI

        Rabia S., ifadesinde eski sevgilisi Serdar E.'nin (24) kendisini takıntı haline getirdiğini ve sevgilisi Batuhan Y.'yi de sık sık tehdit ettiğini söyledi.

        ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        İfadeler doğrultusunda ekipler, bomba düzeneğini otomobilin altına Serdar E.'nin koyduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Serdar E.'nin üst aramasında da Rabia S.'nin yaşadığı evin krokisi ele geçirildi. İfadesinde suçlamaları reddeden Serdar E., emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.

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