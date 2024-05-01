Van'da bir taraf bahar diğer taraf kar

Bahçesaray kara yolunun birçok noktasına bir süre önce çığ düştüğünü belirten Yücel, "Halen karla mücadeleye devam ediyoruz. 6-7 metre kar olan noktalar var. Mayıs sonuna kadar karla mücadelemiz devam eder. Burada kışı yaşıyoruz ama 16 kilometre aşağıda meralarda koyunlar otlatılıyor. Orada ilkbahar, burada kış hakim. Arada kısa mesafe olmasına rağmen iki mevsimi bir arada yaşıyoruz." dedi.