Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil. Türkiye'yi dışarıda bırakan bir güvenlik mimarisi çok fazla gerçekçi değil." dedi.

Bakan Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

ABD'deki yeni yönetimin, Ukrayna'daki savaşa ilişkin görüşlerinin ve politikalarının bir önceki yönetimle neredeyse taban tabana zıt olduğunu belirten Fidan, "Ukrayna'da yapmış oldukları masrafların, tekrar geri ödenmesi konusunda bir anlaşma zemini oluşturmaya çalıştığını anlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 28 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'a ziyaret düzenleyeceğini hatırlatarak ziyaret sırasında bir anlaşmanın hayata geçeceğini düşündüğünü söyledi.

"Onun mukabilinde ne türden güvenceler alınacak, o da ayrıca anladığımız kadarıyla tartışılıyor." diyen Fidan, Ukraynalıların özellikle ABD'lilerden bir ateşkes barış anlaşması durumunda, güvenlik garantisi adı altında talep ettikleri birtakım pratik, somut, askeri destek ve garanti talepler olduğunu kaydetti.

Bakan Fidan, "Bu talepler nasıl yerine gelir, Amerikalılar ne kadarına 'Evet' derler, bunu göreceğiz." diye konuştu.

- Avrupa Güvenlik Mekanizması

Avrupalı liderlerin hem ABD ile hem de kendi aralarında yürüttüğü ciddi müzakereler olduğunu vurgulayan Fidan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yakın zamanda ABD'yi ziyaret ettiğini hatırlattı.

Fidan, 1-2 Mart tarihlerinde Avrupalı liderlerin "Avrupa'nın güvenliği ve Ukrayna" konulu bir toplantıda bir araya gelebileceğini aktararak şunları kaydetti:

"Bir taraftan Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik adımlar atılırken diğer taraftan Avrupa ülkelerinin kendi aralarında büyük bir istişare mekanizması başlatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu durumda, Avrupa güvenlik mimarisi gelecekte nasıl olacak? NATO'nun olmadığı bir Avrupa güvenlik mimarisi konularının Avrupalı liderler tarafından şimdilik gündeme getirilip tartışılmaya başlandığını görüyoruz."

Bu toplantıların yakından takip edildiğini söyleyen Fidan, "Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil. Türkiye'yi dışarıda bırakan, Türkiye gibi bir askeri gücü dışarıda bırakan bir güvenlik mimarisi yaklaşımını çok fazla gerçekçi olmayacağı hususunda altı çizilmesi gereken başka bir husus." ifadelerini kullandı.