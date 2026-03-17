        Bakan Fidan, Lavrov ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Lavrov ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 20:55 Güncelleme:
        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

        Görüşmede, bölgedeki savaşın bir an önce sona erdirilerek müzakere masasına dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

        Bakan Fidan, savaşın uzamasının, hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ortaya çıkardığı risklere dikkati çekti.

        Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili son durumun da ele alındığı görüşmede, Bakan Fidan, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

        Fidan ve Lavrov ayrıca, enerji güvenliğiyle ilgili konuları da ele aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

        AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı