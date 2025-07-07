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        Haberler Gündem Bakan Güler, metan gazından zehirlenen Mehmetçikleri hastanede ziyaret etti

        Bakan Güler, metan gazından zehirlenen Mehmetçikleri hastanede ziyaret etti

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'ya sevk edilen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavileri devam eden Mehmetçikleri ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 21:49 Güncelleme: 07.07.2025 - 21:49
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        Zehirlenen Mehmetçiklere ziyaret
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        Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harektı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara’ya sevk edilen ve GATA’da tedavileri devam eden kahraman Mehmetçiklerimizi ziyaret etti.

        Bakan Yaşar Güler’in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet de ziyarette yer aldı.

        Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki Komutanlar Mehmetçiklerimizle yakından ilgilenerek doktorlardan personelimizin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Yaşar Güler, tedavi gören personelimizin hastanedeki aileleriyle de sohbet ederek onlara geçmiş olsun dileklerini sundu” denildi.

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