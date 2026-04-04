Bakan Gürlek’ten şehit polis için taziye mesajı

Prof. Dr. Üşümezsoy: İstanbul'da 8 büyüklüğünde deprem olması için 3 tane Marmara lazım

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "8 büyüklüğünde deprem olması için ne gerekir diye bir kişi soru sormadı. 500 kilometrelik bir fayın kırılması gerekir. Peki, Marmara'nın uzunluğu ne kadar? 150 kilometre. 3 tane Marmara lazım" dedi.