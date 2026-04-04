Bakan Gürlek’ten şehit polis için taziye mesajı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için başsağlığı mesajı yayımladı
Giriş: 04.04.2026 - 00:05
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Polis Memuru Seçkin Yalçın için taziye mesajı paylaştı.
Bakan Gürlek mesajında, Yalçın’a Allah’tan rahmet dileyerek ailesine ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu. Gürlek, Türk Polis Teşkilatı ile millete başsağlığı dileklerini iletti.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
