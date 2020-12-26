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Bakan Koca: Toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmadı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır" dedi. Koca, "Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır" ifadesini kullandı.

Bakan Koca: Toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmadı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mutasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"MUTASYON VE VARYASYONLAR DÜZENLİ İZLENMEKTEDİR"

Virüste MUTASYON ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve MUTASYONLAR Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır.

"GEN SEKANSLAMA YÖNTEMİ İLE İNCELENMİŞTİR"

MUTASYON tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İNGİLTERE’ DEN ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda TAM GEN SEKANSLAMA YÖNTEMİ ile incelenmiştir.

"İNGİLTERE'NİN RAPOR ETTİĞİ MUTASYONA RASTLANMAMIŞTIR"

Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İNGİLTERE ‘NİN rapor ettiği GEN MUTASYONUNA RASTLANMAMIŞTIR. Düzenli incelemelerimiz devam edecek.

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