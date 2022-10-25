Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar 0:00 / 0:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşımız 10 yıl faizsiz bir şekilde eriştiği arsaya konutlarını TOKİ Başkanlığı eliyle yaptırabilecek. Bu çok önemli bir süreç ve imtiyaz… Müstakil parsellerde vatandaşımız bizim yapmış olduğumuz imar planları çerçevesinde kendi evini imar planına uygun olarak yapacak. Ruhsatlarını ilgili belediyelerden alacaklar. Burada da hem teknik hem hukuki desteği vereceğiz. İsterlerse eğer proje desteği de sağlayacağız… Müşterek parsellerde de yine yapmış olduğumuz imar planları çerçevesinde olacak. Bu parseller sosyal konutları yapacağımız yerlere yakın veya içerisindeki alanlar olacak. Biz altyapısını getireceğiz… Vatandaşlarımız bu hisseli parsellerde kendileri bir araya gelerek, ister müteahhitte kat karşılığı işlerini verecekler, isterseler kendileri yapacaklar. İsterlerse de TOKİ Başkanlığımız onlara yapım desteği verecek... Müşterek arsada hak sahip olan kişileri birleştireceğiz ve onların adına süreci yöneteceğiz…” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında “1 Milyon Konut Arsası” ile ilgili müşterek ve müstakil arsa detaylarını anlattı.

Bakan Kurum, konut arsasında vatandaşların ister müstakil ister müşterek arsaya diledikleri gibi başvurabileceklerini ifade ederek alt yapılı yapısı hazır konut arsaları için hazırlanacak imar planına uygun evleri yapabileceklerini söyledi. Bakan Kurum, ister müstakil ister müşterek arsalarda, hak sahiplerine konut yapım sürecinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) destek olunacağını söyledi.

“MÜSTAKİL ARSA SAHİBİ OLAN VATANDAŞLARA İSTERLERSE PROJE DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Müstakil parsellere başvuran vatandaşlar için teknik ve hukuki destek sağlanacağına vurgu yaparak, “Müstakil parsellerde vatandaşımız bizim yapmış olduğumuz imar planları çerçevesinde kendi evini o imar planına uygun olarak yapacak. Ruhsatlarını ilgili belediyelerden alacaklar. Burada da hem teknik hem hukuki desteği vereceğiz. İsterlerse eğer proje desteği sağlayacağız. Yöresel mimarilerimize uygun projelerimiz var. Bu projelerden onlara destek de sağlayacağız. Ve burada kendi konutunu istediği, dilediği gibi yapabilecek.” diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZ HİSSELİ PARSELLERDE KONUTLARINI İSTERLERSE KENDİLERİ YAPACAK, İSTERLERSE DE TOKİ BAŞKANLIĞIMIZ ONLARA YAPIM DESTEĞİ VERECEK"

Konut arsalarıyla ilgili müşterek parseller hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müşterek parsellerde de yine yapmış olduğumuz imar planları çerçevesinde olacak. Bu parseller sosyal konutları yapacağımız yerlere yakın veya içerisindeki alanlar olacak. Biz altyapısını getireceğiz. Yani sosyal konutla birlikte altyapısını hazırlayacağız. Elektriğini, suyunu, yollarını, kaldırımını, bunları yapacağımız için vatandaşımıza altyapısı hazır halde vereceğiz. Vatandaşımız müstakilde kendi projesine veya bizim vereceğimiz projeye uygun bir şekilde inşasını yapabilecekler. Faizsiz ve yüzde 40 sübvansiyon söz konusu olacak. Yıllara göre hiç bir atış söz konusu değil. Müşterekte ise bizim imar planlarında belirlediğimiz parsellere vatandaşlarımız şerefiyesine o alanlarda 4-5 bin metrekarelik parseller oluşturacağız. Vatandaşlarımız bu hisseli parsellerde kendileri bir araya gelerek, ister müteahhite kat karşılığı işlerini verecekler, isterseler kendileri yapacaklar. İsterlerse de TOKİ Başkanlığımız onlara yapım desteği verecek. Aslında müşterek parsellerden konut alan vatandaşlarımız TOKİ'ye müracaat ettiklerinde, TOKİ Başkanlığımız onlar adına aynı sosyal konut projesinde olduğu gibi gelecek onların adına bu süreci yönetecek, ihalesini gerçekleştirecek, yüklenici firmayla sözleşmesini yapacak, inşaatların sürecini takip edecek ve vatandaşımız eğer çoğunlukta bu yönde talep gösterirse en sonunda gidip işte anahtarlarını vatandaşlarımıza verecek.”

“VATANDAŞLARIMIZ 10 YIL FAİZSİZ BİR ŞEKİLDE ARSA BEDELLERİNİ ÖDEYEBİLECEK "

Konut arsalarının 10 yıl faizsiz şekilde geri ödemesi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, yıllara göre artış olmayacağını ifade ederek, “Vatandaşımız 10 yıl faizsiz bir şekilde eriştiği arsaya konutlarını TOKİ başkanlığı eliyle yaptırabilecek. Bu çok önemli bir süreç ve imtiyaz.

Hazine Maliye Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapım ve finansla ilgili gerekli desteği de sağlayacak. 'Al arsanı da verdik. Git başının çaresine bak' demeyeceğiz. Müşterek arsada hak sahip olan kişileri birleştireceğiz ve onların adına süreci yöneteceğiz” dedi.

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