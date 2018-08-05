Ruhsar Pekcan
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Bakan Pekcan, ticaretin yeni yol haritasını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat atağımız devam edecek. Etkin ve ülkelere özel stratejilerle yeni pazarlara gireceğiz. Bu kapsamda Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika gibi potansiyel pazarlara yöneleceğiz." dedi

05.08.2018 - 11:24 | Güncelleme: AA

Pekcan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle iki köklü bakanlık olan Ekonomi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının tek bir çatıda birleştirildiğini hatırlattı.

Bu iki Bakanlığın birleşmesiyle ticaretin tek bir merkezde toplandığı, oldukça donanımlı ve güçlü bir Ticaret Bakanlığının ortaya çıkarıldığına dikkati çeken Pekcan, yeni dönemde vizyonlarının "en küçük esnaftan başlayarak en büyük üretici ve ihracatçıya tek merkezden hizmet" olduğunu söyledi.

"YENİ NESİL İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİ" GELİYOR

Ticaret Bakanlığının bu yeni düzlemde proaktif stratejiler izleyerek, Türkiye'nin önünü açmak ve ülke ekonomisinin gelişimini hızlandırmak için çalışacağını vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Hedefimiz yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmek. Bu vizyonun mihenk taşı yüksek katma değerli, teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya dayalı ihracattır. Biz geleceğin sektörlerine yatırım yapmak zorundayız. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ve küresel ekonomide öne çıkan sektörleri özellikle destekleyeceğiz. Bunun içinde yazılım, yapay zeka gibi yüksek teknoloji içeren ve daha fazla katma değer sağlayan alanlarda yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kuracağız. İhracat atağımız devam edecek. Etkin ve ülkelere özel stratejilerle yeni pazarlara gireceğiz. Bu kapsamda Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika gibi potansiyel pazarlara yöneleceğiz. Bu coğrafyalardaki tüketicilerin 'made in Turkey' yazısını görmelerini istiyoruz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki yatırım ve ticaret fırsatlarının yakından takip ederek, Türk firmalarının bu coğrafyalarda başarılı girişimlerde bulunmalarını destekleyeceğiz. Ayrıca ticaret hacmini artırmak için potansiyel pazarlarda 35 yeni Ticaret Merkezi açacağız."

TİCARETTE DİJİTALLEŞME ÖN PLANA ÇIKACAK

Yeni dönemde ticarette dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana alacaklarını bildiren Pekcan, e-ticarete konu ürünlerde "Türk malı" imajının korunmasına yönelik uygulamaları da geliştireceklerinin altını çizdi.

Çalışmaları gerçekleştirirken en iyi uygulama örneklerini takip edeceklerini, STK'lerle ve özel sektörle istişareler yaparak adımlarını doğru ve etkili atacaklarını vurgulayan Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşımızın kaliteli, sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Ürünlerimizin yurt dışı pazarlarda tercih edilir, aranır ve istenir olması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Büyük ve küçük tüm şirketlerimizi bu vizyona dahil edecek adımlar atacağız. Desteklerimizi ve buna ilişkin mevzuatımızı gözden geçirip çağın gereklerine ve hedeflerimize göre yeniden tasarlayacağız ve daha anlaşılır hale getireceğiz. Tasarım ve markalaşmaya yeni bir bakış açısı getirmek ve bu kavramları girişimcilerimizin, sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın benimsemesini sağlamak önem taşıyor. Yolumuz uzun ama ilk adım ihracatla başlıyor."

İHRACATÇI VE KOBİ FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLIĞI

Pekcan, Ticaret Bakanlığının, üreticinin, esnafın ve ihracatçının finansmana daha kolay erişiminin sağlanması için yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyacağını bildirdi.

Yeni dönemde ihracatçı ve KOBİ'leri finansman anlamında rahatlatacak çalışmalar yapacaklarını aktaran Pekcan, "Eximbank enstrümanlarının çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi, bankanın sağladığı finansman imkanlarından daha fazla iş insanımızın yararlanması da gündemde olacak. Küçük esnafa ve KOBİ'lere sağlanacak finansal desteklerde de yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri ön planda tutulacak." diye konuştu.

"ARZ VE TALEP DENGESİNİ SAĞLAYACAK TEDBİRLER ALACAĞIZ"

Öte yandan, ticaretin kolaylaştırılması stratejisini hayata geçireceklerini belirten Pekcan, başta yaş sebze ve meyve olmak üzere tüm gıda ürünleri ticaretinde arz ve talep dengesini sağlayıcı tedbirler alacaklarını ifade etti. Pekcan, "Türkiye'de her yıl milyarlarca liralık sebze ve meyvenin çöpe gittiği gerçeğini göz önünde bulundurursak, yeni dönemde temel hedefimiz zayiatı en aza indirmek olacak." dedi.

Ruhsar Pekcan, gümrük kontrollerinde tüm laboratuvar işlemlerini tek noktada birleştireceklerine dikkati çekerek, "Geçmişte ayrı ayrı Bakanlıkların yaptığı analizleri tek seferde yapacağız. Böylelikle iş insanlarımız hem maliyet hem de zaman bakımından tasarruf sağlayacak ve kısa zaman içinde Türkiye'yi ticaretin en kolay ve en güvenli şekilde yapıldığı dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getireceğiz." diye konuştu.

"YOĞUN DİPLOMASI GÜNDEMİ BİZİ BEKLİYOR"

Ticaret Bakanlığını yoğun bir diplomasi gündeminin beklediğini aktaran Pekcan, "Türk üreticisinin küresel ekonomide gittikçe daha da belirgin hale gelen ticaret savaşları ve korumacı politikalardan en az seviyede etkilenmesi, Türkiye'nin ekonomik hedeflerinin korunması ve geliştirilmesi için Ticaret Bakanlığı elindeki tüm araçları kullanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Pekcan, ticaret diplomasisinin etkin şekilde kullanılacağının altını çizerek, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin, AB üyesi ülkeler ve yakın coğrafyadaki ülkelerle olan mevcut ticari ilişkilerini güçlendirmek için gerekli tüm teknik ve ekonomik açılımları sağlayacağını sözlerine ekledi.

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