İsyan etti: O çocuk daha 7 yaşında!

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BAL KAYMAK OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Tarık Ünlüoğlu, Beren Gökyıldız, Sabina Toyza, FilizAhmet, Kenan Çoban gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenlik ve senaristliğini Onur Tan üstleniyor.

BAL KAYMAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Balkanların harika atmosferini kendine fon yapan Bal Kaymak, küçücük boyuna kocaman bir kalp sığdıran küçük kız çocuğu Bade'nin, dünyanın en iyi balını üreten aksi dedesi ve dünyanın en iyi kaymağını yapan küskün ninesi arasında kalışının umut dolu hikayesini anlatıyor.