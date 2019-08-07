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Balık tutmaya gitti hayatı kabusa döndü!

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George Billiris, torunuyla Meksika Körfezi'ne balık tutmaya gitti. Tam bir gün sonra birtakım şikayetler yaşamaya başlayan Billiris'in hayatı adeta kabusa döndü

George Billiris

ABD'nin Florida eyaletinde tekne kaptanı olan George Billiris, torunuyla Meksika Körfezi'ne balık tutmaya gitti. Tam bir gün sonra birtakım şikayetler yaşamaya başlayan Billiris'in hayatı adeta kabusa döndü.

People.com'da yer alan habere göre; Billiris, "Benim başıma gelmez diye düşünülüyor ama başıma gelince anladım" diye konuştu. 

"TEDAVİ ALMASAYDIM MUHTEMELEN ÖLMÜŞ OLURDUM"

Yorgunluk, ağrı ve bacağında kızarıklık ile şişme şikayetleri yaşayan talihsiz adam hemen hastaneye kaldırıldı. Et yiyen bakteri teşhis edilen talihsiz adam, hemen tedavi altına alındı. 

George Billiris, “Şükürler olsun ki, beni çabucak hastaneye götürecek bir aileye sahibim. Eğer tedavi almasaydım muhtemelen ölmüş olurdum" dedi. 

Uzmanlar, kesik ya da açık yaraları olan kişilere, bu tip bakterilerin yaygın olduğu ılık sulara girerken dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. 

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