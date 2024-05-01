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        Haberler Gündem Balıkesir açıklarında motoru arızalanan bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Balıkesir açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 14'ü çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 23:45 Güncelleme: 01.05.2024 - 23:45
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        Balıkesir açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Ayvalık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye KB-4510 Sahil Güvenlik botunu gönderdi.

        Ege Denizi'nde sürüklenen lastik bota ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 14'ü çocuk 36 düzensiz göçmeni kurtararak Cunda Adası'ndaki Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.

        Burada göçmenlere yiyecek, içecek, kıyafet, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

        Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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