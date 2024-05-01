Fed yılın üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir biçimde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC böylece 6 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.

BİLANÇO KÜÇÜLTME HIZINI AZALTTI

FOMC tarafından bugün yayımlanan karar metninde ayrıca Fed'in tahvil portföyünü azaltma tavanını aylık 60 milyar dolardan 25 milyar dolara indirdiği bildirildi. Bu şekilde bilanço küçültme hızını azaltan Fed ipoteke dayalı menkul kıymet küçültme tavanını ise aylık 35 milyar dolar olarak korudu.

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"SON AYLARDA İLERLEME SAĞLANAMADI"

Son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğine işaret ettiği belirtilen karar metninde "İş kazanımları güçlü ve işsizlik oranı düşük kalmaya devam etti. Enflasyon geçtiğimiz yılda düşse de yüksek kalmayı sürdürüyor. Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik yeterli ilerleme sağlanamadı" ifadeleri yer aldı.

Metinde bunun yanında daha önceki karar metinlerinde olduğu gibi Komite'nin, hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı belirtildi.

POWELL: VERİLER YETERLİ GÜVENİ VERMEDİ Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini ve belirsizliklerin olduğunu belirtti. Daha önce yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru güçlü bir şekilde ilerlediğine yönelik güven kazanana kadar faiz indiriminin uygun olmayacağını belirttiklerini söyleyen Powell "Bu yıl şu ana kadar açıklanan veriler bize bu güveni sağlamadı" dedi. Powell sıkı duruşlarını gerekli müddetçe koruyacaklarını sözlerine ekledi. "DAHA FAZLA KANIT GÖRDÜĞÜMÜZDE FAİZ İNDİRİMİ MASAYA GELEBİLİR" Bir sonraki hamlelerinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını belirten Powell "Daha fazla kanıt gördüğümüzde faiz indirimleri masaya gelebilir. Ancak bu güveni ne zaman kazanacağımızı bilmiyorum" diye konuştu. Powell yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşacaklarını ancak bunun zaman alacağını belirtti. ABD'de son olarak mart ayında yıllık enflasyon yüzde 3.5 olarak açıklandı.