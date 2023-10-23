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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de kamyonet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Balıkesir'de kamyonet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Balıkesir Gönen'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, traktöre arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 00:41 Güncelleme: 23.10.2023 - 00:41
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        Kamyonet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, kamyonetin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        A.S. (30) idaresindeki kamyonet, Gönen-Biga karayolunun Sarıköy Mahallesi mevkisinde, E.K. (20) yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.

        AA'nın haberine göre; kazada, kamyonet sürücüsü A.S. olay yerinde yaşamını yitirdi, traktör sürücüsü E.K. ile E.M. (18) ise yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. A.S'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

        Bir süre tek yönden ilerleyen trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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