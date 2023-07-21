Balıkesir'de otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir Gönen'de otomobilin TIR ile çarpıştığı kazada, baba öldü, kızı yaralandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Cevat Önal idaresindeki otomobil, Saraçlar Mahallesi mevkisinde Mustafa Kuşadalı yönetimindeki TIR ile çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada, Önal olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobildeki kızı Meral Taştekin yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Taştekin, ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.