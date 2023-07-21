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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Balıkesir'de otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Balıkesir Gönen'de otomobilin TIR ile çarpıştığı kazada, baba öldü, kızı yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 05:00
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        Otomobil ile TIR çarpıştı: Baba öldü, kızı yaralandı
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Cevat Önal idaresindeki otomobil, Saraçlar Mahallesi mevkisinde Mustafa Kuşadalı yönetimindeki TIR ile çarpıştı.

        AA'nın haberine göre; kazada, Önal olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobildeki kızı Meral Taştekin yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Taştekin, ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        #Son dakika haberler
        #Balıkesir
        #Gönen
        #haberler
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