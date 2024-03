Bakan Yardımcısı Boyraz: Yıllık 520 milyon TL tasarruf edeceğiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu'nun tamamının hizmete sunulmasıyla 13 kilometrelik güzergahın 3 kilometre kısaltılacağını, seyahat süresinin ise 18 dakikadan 7 dakikaya düşeceğini belirterek, "Böylece çevre yolumuz ile zamandan 453 lira, akaryakıttan 67 milyon lira olmak üzere yıllık 520 milyon TL tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sunacağız" dedi.

Balıkesir'de Kuzeybatı Çevre Yolu'nun 4,2 kilometrelik bölümü, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan Boyraz, Balıkesir'in şehir içi trafiğine nefes aldıracak Kuzeybatı Çevre Yolu'nun açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Hiç şüphesiz bugün özgürsek ve istikbale güvenle bakıyorsak bunun temelinde Çanakkale Zaferi vardı. 109 yıl önce bu milletin hemen her ailesinden en az bir erkek evladı Çanakkale'yi savunmak Anadolu'yu düşman işgalinden kurtarmak için bu topraklarda şehadete yürüdü. Çanakkale Cephesi'nde 2 bin 779 şehidiyle en çok şehit veren iller sıralamasında Balıkesir de Bursa'dan sonra ikinci sıradaydı. Şanlı tarihimizin her safhasında Balıkesir'i ve Balıkesir insanını görüyoruz. Vatanın birliği ve bütünlüğü için en çok şehit veren illerimizden birisi. Bu vesileyle Çanakkale Destanı'nı yazan aziz şehitlerimizi o günlerde olduğu gibi bugün de canlarını hiçe sayıp vatanı uğruna şehit ve gazi olan tüm Mehmetçiklerimizi bir kez daha hürmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimize ve ecdadımıza olan can borcumuzu ödemek, bu güzel ülkeyi her alanda küresel bir güç haline getirmek edebiyle daha çok çalışarak ödeyebiliriz" dedi.

'YOL MEDENİYETTİR, YOL GELİŞMEDİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yol medeniyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir' sözünden hareketle Türkiye'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşa daha konforlu bir yaşam sunmak ümidiyle önemli adımlar attıklarını söyleyen Boyraz, "Transit trafiğin yoğun olduğu bölgelerimizde kesintisiz trafik akışını sağlayan çevre yolu projelerine de devam ediyoruz. Geçen hafta Çanakkale'de Bayramiç Etili çevre yollarını daha bu sabah Bolu güney çevre yolumuzun açılışını gerçekleştirdik. Şimdi de Balıkesir'de kuzey batı çevre yolumuzu açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bilindiği üzere Türkiye'nin Marmara ve Ege Denizi'ne açılan yeşil penceresi Balıkesir, ülkemizin sanayi açısından en gelişmiş iki bölgesini birbirine bağlayan konumu ve ile Güney Marmara'nın önemli merkezleri arasında. İstanbul ve Avrupa'yı İzmir'e ulaştıran İstanbul İzmir Otoyolu ve Devlet Yolu güzergahında yer almakta, yaygın ulaşımı tarım ve hayvancılığa dayalı sanayisini yeni yatırımlarla büyütmektedir. Ülkemizin adeta cennet köşesi ve önemli turizm merkezlerine de ev sahipliği yapmakta yaz aylarında yoğun turizm trafiği yaşanmaktadır. Bu nedenle Balıkesir'in ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesi için çok önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'BÖLÜNMÜŞ YOL 10 KATTAN FAZLA ARTTI'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Balıkesir'in ulaşım ve iletişim altyapısına 113 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Boyraz, "Bölünmüş yol uzunluğunu 10 katından fazla artırarak 70 kilometreden 702 kilometreye çıkarttık. Bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 31 kilometreden 696 kilometreye, 4,4 kilometre uzunluğunda 103 köprüyü 13 kilometre uzunluğunda 226 köprüye yükselttik. İzmir-İstanbul Otoyolu Projesi'yle Balıkesir'i otoyol konforu ile tanıştırdık. Bursa'ya, İzmir'e, Manisa'ya, Çanakkale'ye bölünmüş yollar ile bağlandık. Şu anda Balıkesir Dursunbey yolu, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu, Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolu, Balya-İvrindi yolu, Bandırma Kavşağı gibi 7 milyar 550 milyon lira proje tutarı ile 15 kara yoluyla projesini hayata geçiriyoruz" açıklamalarında bulundu.

'18 DAKİKADAN 7 DAKİKAYA DÜŞECEK'

147 metre uzunluğundaki kuzey batı çevre yolunun, 3 köprünün de bulunduğu 4,2 kilometrelik kesiminin hizmeti açılacağını söyleyen Boyraz, "Şehir içerisinde kalan mevcut yol yerine kentin kuzeyinden geçecek bu yol, bölgedeki ulaşım standartlarını da önemli ölçüde arttıracak. Hızla artan sanayi tesislerine ve limanlara konforlu erişim imkanı da sağlayacağız. Yolun tamamının hizmete sunulmasıyla 13 kilometre katederek geçtiğimiz güzergahı 3 kilometre kısaltacağız. Seyahat süresini ise 18 dakikadan 7 dakikaya düşüreceğiz. Böylece çevre yolumuz ile zamandan 453 lira, akaryakıttan 67 milyon lira olmak üzere yıllık 520 milyon TL tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sunacağız" dedi.

'İDEOLOJİ SİYASETİ DEĞİL, HİZMET SİYASETİ YAPIYORUZ'

Balıkesir karayolu ağını güçlendirildiği gibi Balıkesir'in demiryolu ağını da güçlendirerek yenilediklerini belirten Boyraz, "Bandırma-Balıkesir-Manisa ve Eskişehir-Kütahya-Balıkesir güzergahında sinyalizasyon ve elektrifikasyon işlerini bitirdik. Balıkesir Gökköy Lojistik Merkezi'ni kazandırdık. Balıkesir'i Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Projesi ile hızlı tren çekirdek ağına katacak çalışmaları başlattık. 2018 yılında başlattığımız Bursa-Yenişehir arasında 56 kilometrelik demir yolu üst yapısı ile Yenişehir-Osmangazi arasında 50 kilometrelik alt yapı ve üst yapı çalışmalarını içeren projemizin kapsamını genişlettik. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz ikinci bir ihale ile 95 kilometre uzunluğunda Bandırma-Bursa arasının hem alt yapı hem de üst yapısını ekledik. Hem Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nı hem de Balıkesir Merkez Havalimanı'nın terminal binalarını yeniledik. Koca Seyit Hava Limanımızın yolcu kapasitesini 3 milyona, merkez hava limanımızın kapasitesini de 1 milyon yolcuya çıkardık. Koca Seyit Havalimanımızın 2002 yılında 3 bin 567 olan yolcu trafiği 2023 yılında 260 binin üzerine çıktı. 2002 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, riyasetinde ideoloji siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ve anlayışıyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'DERDİ OLMAYAN İNSAN DÜNYAYA YÜK OLURMUŞ'

Boyraz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu noktada 31 Mart seçimlerinde Balıkesir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den tekrar aday gösterilen mevcut Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ağabeyimize çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Kendisi gerçekten 5 yıl boyunca her konuyla dertlendi. Bu yolu yapılmasında gayretleri, destekleri her zaman var. Derdi olmayan insan dünyaya yük olurmuş. Bizim bir derdimiz var. 'Bir derdim var, bin dermana değişmem' anlayışı ve yaklaşımıyla belediyeciliğin tanımını değiştiren, zamanı hizmete dönüştüren, eser, hizmet ve siyasetin tek adresi olarak kendisini görüyorum. Gerçekten güzel işler yapıyor. Balıkesir halkımızın her kesimini, her alanda en güzel hizmetlerle buluşturmaya devam ediyor."

'BALIKESİR İÇİN DERTLENİYORUZ'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise Balıkesir'in içinden devam eden ve 21 sinyalizasyonun bulunduğu güzergahın, Balıkesir'in çıkışına kadar 45 dakika sürdüğünü söyledi. Yeni yapılan yol ile hiçbir ışığa uğramadan direkt Balıkesir'in Edremit yoluna bağlanabileceği mükemmel bir yol haline geldiğini söyleyen Yılmaz, "Balıkesir için çalışıyoruz. Balıkesir için dertleniyoruz. Bu yol, bakanlıklarımızla da projelerimizi paylaştığımızda gelen olumlu tepkiyle hayata geçti. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanlığımıza ve idari kesimde çalışan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Bakan Yardımcım buraya kadar çok hızlı geldik. Birinci etap bugün hizmete açılıyor. İkinci etabı da sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah 2025'in sonuna kadar tamamen bitmiş olacak" diye konuştu.