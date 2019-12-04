Balıkesir’e mevsimin ilk karı yağdı

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Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Balıkesir’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesiyle birlikte yılın ilk kar yağışı yüksek ilçelerde başladı.

Dursunbey, Kepsut ve Bigadiç’e bağlı kırsal mahallelerde başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Dursunbey’in Alaçam ve Karyağmaz bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken, Bigadiç’in Meyvalı ve Kepsut’un Kızıloluk, Katrancı, Kepekler ve Çalkandil kırsal mahallelerinde kar yağışının fasılalarla devam ettiği öğrenildi. Mevsimin ilk kar yağışı esnasında vatandaşlar çektikleri özçekimleri sosyal medyada paylaştı.

BALIKESİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:36

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