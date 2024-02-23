AK Parti Balıkesir mitingi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefeti eleştirerek, "Onlar yapamayacağı işleri de söylerler, yapamadıklarında da hiç utanmadan ona bir mazeret bulurlar veya yapamayacakları işleri sosyal medyadan 'algı belediyeciliği' dediğimiz bir şekilde algı yaratarak oluşturmaya çalışırlar. Biz ne yaparız? Biz insanımıza dokunan, insanımızın hayatını iyileştiren, insanımızın yaşamının konforunu yükseltecek olan işlere kafa yorarız." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, partisinin Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti denilince akla belediyeciliğin geldiğini söyledi.

Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başlattığı hizmet belediyeciliğinin dalga dalga ülke geneline yayıldığını belirten Yılmaz, Türkiye'nin parmakla gösterilen illeri arasında Balıkesir'in de yer aldığını kaydetti.

İnsanlara boş vaatlerde bulunmadıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Onlar bizim muhalefetimizin anlayışı. Onlar yapamayacağı işleri de söylerler, yapamadıklarında da hiç utanmadan ona bir mazeret bulurlar veya yapamayacakları işleri sosyal medyadan 'algı belediyeciliği' dediğimiz bir şekilde algı yaratarak oluşturmaya çalışırlar. Biz ne yaparız? Biz insanımıza dokunan, insanımızın hayatını iyileştiren, insanımızın yaşamının konforunu yükseltecek olan işlere kafa yorarız. 'Nasıl daha güzel bir Balıkesir yapabiliriz, hasıl Balıkesir'imizi geleceğin bir şehri haline getirebiliriz, biz bu Balıkesir'de yaşayan insanlarımızın hayatını nasıl daha iyileştiririz.' diye buna kafa yorarız, gecemizi gündüzümüze katarız. Uyumayız, dinlenmeyiz, 'yorulduk' demeyiz, gece gündüz koşarız. Bizim misyonumuz, bizim muhalefetimizin oyalama taktiklerinden çok farklıdır."

Yılmaz, Samsun'da 20 yıla yakın belediye başkanlığı yaptığını anımsattı.

Yerel seçim sürecine değinen Yılmaz, "31 Mart seçimlerine biz, bizim muhalefetimizin laf kalabalığı yaparak vakit geçirmesi gibi değil, gece gündüz kapı kapı dolaşarak, dokunmadık insan bırakmayarak, insanların gözünün içine bakarak, onlara olan muhabbetimizi bütün samimiyetimizle ortaya koyarak ve kapı kapı bir siyasi mücadele vererek Allah'ın izniyle 1 Nisan sabahında Türkiye genelinde, bütün büyükşehirlerde, ilçelerde büyük bir başarı öyküsü daha yazarak başarılarımıza başarı katacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

- "Balıkesir kararlı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da Balıkesir'in 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023'te yazdığı destanın bir örneğini 31 Mart seçimlerinde de yazacağını söyledi.

Yerel seçimlere Balıkesirlilerin AK Parti mührünü vuracağını anlatan Uygur, şunları kaydetti:

"Balıkesir bu işi bitirmiş. Balıkesir kararlı. Balıkesir, Cumhur İttifakı ile odak noktası vatan, odak noktası devletimiz, odak noktası 85 milyon milletimizin her ferdine hizmet üretmek, eser üretmek olan Türkiye Yüzyılı şehirlerine sıkı sıkı sahip çıkacak inşallah. Kadın Kollarından gelen bir kardeşiniz olarak kapı kapı dolaşmaya, sandıklarda destan yazmaya hazır mıyız? Hanımefendiler, beyefendiler, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızı inşallah heyecanla, coşkuyla karşılayacağız. 21 yıllık eserlerimize, hizmetlerimize yenilerini ekleyerek 85 milyon milletimizin, vatandaşımızın her bir ferdinin gönlünde olmaya ve gönlünde kalmaya devam ederek Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde güçlü adımlarla ilk günkü aşkımızla, ilk günkü heyecanımızla yolumuza devam edeceğiz."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz ise miting alanını dolduran Balıkesirlilere teşekkür ederek, seçimlerde tüm ilçelerde ipi önde göğüsleyeceklerini dile getirdi.