Erdek'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobil sürücüsü Rıza İ. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalelerinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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