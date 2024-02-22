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        Erdek'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 14:22 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:22
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        Erdek'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Erdek-Ocaklar Mahallesi yolunda Rıza İ. yönetimindeki 10 AKU 284 plakalı otomobil ile Fırat T'nin kullandığı 10 ALA 136 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Fırat T. ve arkasında bulunan Dağhan S. yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalelerinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü Rıza İ. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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