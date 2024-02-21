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        Balıkesir İvrindi'de CHP'nin aday listeleri seçim kuruluna teslim edilmedi

        CHP, belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerine ilişkin aday listesi, süresinde İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmediği için Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yerel seçimlere katılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 12:01 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:01
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        Balıkesir İvrindi'de CHP'nin aday listeleri seçim kuruluna teslim edilmedi
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        CHP, belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerine ilişkin aday listesi, süresinde İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmediği için Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yerel seçimlere katılamayacak.

        Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri takvimine göre siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına teslim etmesi için tanınan süre dün saat 17.00'de sona erdi.

        CHP'nin İvrindi'de belediye başkanı ve belediye meclis üyelikleri için aday listesi İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmedi.

        Partisi tarafından İvrindi Belediye Başkan adayı olarak duyurulan Ali Kundakçı, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, listenin teslim edilmemesi nedeniyle CHP İvrindi İlçe Başkanı Ayhan Arslanbey'e tepki gösterdi.

        Süre sona erinceye kadar partisinin ilçe başkanlığında beklediğini belirten Kundakçı, "Saat 14.00'ten beri CHP İvrindi İlçe Başkanlığındayım. Maalesef İlçe Başkanı bizim dosyalarımızı seçim kuruluna vermek için gelmedi. Defaatle aramamıza rağmen gelmedi. Dolayısıyla dosyalarımızı seçim kuruluna teslim edemedik." ifadesini kullandı.

        - "İttifak görüşmelerimiz sürüyor"

        CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ise aday listelerinin seçim kurullarına tesliminin ilçe başkanlarının sorumluluğunda olduğunu söyledi.

        Köybaşı, "İvrindi İlçe Başkanımız müracaatı yapmamış. Biz işlemleri takip ederken her ilçe başkanına yetki vermiştik. Müracaatı yapmayıp, partiden de istifa edip ayrılmış. Bu nedenle İvrindi'de aday gösterememiş oluyoruz." dedi.

        İvrindi'de yerel seçimlerde başka adayları destekleyebileceklerini belirten Köybaşı, başka partilerle bu konuda görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi.

        Bu durumun 2-3 gün içinde netleşeceğini anlatan Köybaşı, "Nasıl sonuçlanır, ne olur bilemem ama ittifak görüşmelerimiz sürüyor. İlçe başkanının yaptığı şık olmadı. Neticede ittifak olur, adaylar gösterilir, adaylar çekilir. Her partide böyle şeyler yaşanıyor. Bugün ilçe yönetiminin tamamını görevden alıp yerlerine atama yapacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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