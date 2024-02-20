Ayvalık açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, 27 düzensiz göçmen ile beraberindeki 27 çocuğu kurtardı.

Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklendikleri ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

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