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        Ayvalık açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken bulundukları botların motor arızası yapması nedeniyle sürüklenen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 23:06 Güncelleme: 20.02.2024 - 23:06
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        Ayvalık açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken bulundukları botların motor arızası yapması nedeniyle sürüklenen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklendikleri ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, 27 düzensiz göçmen ile beraberindeki 27 çocuğu kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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