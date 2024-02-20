Ayvalık açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken bulundukları botların motor arızası yapması nedeniyle sürüklenen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken bulundukları botların motor arızası yapması nedeniyle sürüklenen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklendikleri ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, 27 düzensiz göçmen ile beraberindeki 27 çocuğu kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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