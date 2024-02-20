Balıkesirspor'da Kadir tedavi altında

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Balıkesirspor'da iç sahada pazar günü oynanan Muş 1984 Muşspor karşılaşmasının ilk yarısında göğsüne aldığı darbe sonucunda sakatlanan Kadir Torbacı'nın tedavisi hastanede devam ediyor. Maçın devre arasında hastaneye sevk edilen futbolcunun akciğerinde 2-3 cm sönme olduğu öğrenildi. Gözlem altına alınan Kadir'in taburcu olması bekleniyor.

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