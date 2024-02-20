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        Edremit'te 1 ton 275 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:38 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:39
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        Edremit'te 1 ton 275 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan tütün mamulleri kaçakçılığı operasyonda bir şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek, bir zanlının kaçak sigara üreterek haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

        Şüpheliye ait depo ve iş yerine yapılan baskında satışa hazır 1 ton 275 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 1 milyon 380 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 5 milyon 70 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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