Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, yanındaki arkadaşı öldü (2)

2ÇOCUK BABASIYMIŞ Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Harun Baskış'ın (38) ağır yaralandığı kazada hayatını kaybeden Bülent Öz'ün (42) evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bir dönem taksicilik yapan ve otomobil kiralama işiyle uğraştığı belirtilen Öz’ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

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