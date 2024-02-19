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        Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, yanındaki arkadaşı öldü (2)

        2ÇOCUK BABASIYMIŞ Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Harun Baskış'ın (38) ağır yaralandığı kazada hayatını kaybeden Bülent Öz'ün (42) evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bir dönem taksicilik yapan ve otomobil kiralama işiyle uğraştığı belirtilen Öz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:15 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:15
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        Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, yanındaki arkadaşı öldü (2)
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        2ÇOCUK BABASIYMIŞ Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Harun Baskış'ın (38) ağır yaralandığı kazada hayatını kaybeden Bülent Öz'ün (42) evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bir dönem taksicilik yapan ve otomobil kiralama işiyle uğraştığı belirtilen Öz’ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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