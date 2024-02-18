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        Balıkesirspor - Muş 1984 Muşspor: 0-0

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, 20'nci haftada evinde Play-Off hattında yer alan Muş 1984 Muşspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iç sahada namağlup unvanını koruyan Balıkesirspor 21 puana ulaştı. Deplasmanda oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen ve zirve yarışında yara alan Muş temsilcisi ise puanını 35'e çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 16:04 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:04
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        Balıkesirspor - Muş 1984 Muşspor: 0-0
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, 20'nci haftada evinde Play-Off hattında yer alan Muş 1984 Muşspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iç sahada namağlup unvanını koruyan Balıkesirspor 21 puana ulaştı. Deplasmanda oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen ve zirve yarışında yara alan Muş temsilcisi ise puanını 35'e çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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