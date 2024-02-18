Balıkesirspor - Muş 1984 Muşspor: 0-0

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, 20'nci haftada evinde Play-Off hattında yer alan Muş 1984 Muşspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iç sahada namağlup unvanını koruyan Balıkesirspor 21 puana ulaştı. Deplasmanda oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen ve zirve yarışında yara alan Muş temsilcisi ise puanını 35'e çıkardı.

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