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        Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, yanındaki arkadaşı öldü

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Harun Baskış (38) ağır yaralandı, yanındaki arkadaşı Bülent Öz (42) ise hayatını kaybetti. Kaza, Bandırma-Karacabey yolu Akçapınar mevkisinde, saat 08.00 sıralarında, meydana geldi. Bursa'dan Bandırma istikametine seyreden Harun Baskış idaresindeki 10 AGK 423 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Z.Ü. (59) yönetimindeki 01 ALD 297 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, kasasında taşıdığı traktörle devrildi. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobildeki Bülent Öz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öz'ün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan ve ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan sürücü Harun Baskış'ın da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 12:59 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:59
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        Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, yanındaki arkadaşı öldü
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Harun Baskış (38) ağır yaralandı, yanındaki arkadaşı Bülent Öz (42) ise hayatını kaybetti. Kaza, Bandırma-Karacabey yolu Akçapınar mevkisinde, saat 08.00 sıralarında, meydana geldi. Bursa'dan Bandırma istikametine seyreden Harun Baskış idaresindeki 10 AGK 423 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Z.Ü. (59) yönetimindeki 01 ALD 297 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, kasasında taşıdığı traktörle devrildi. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobildeki Bülent Öz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öz'ün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan ve ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan sürücü Harun Baskış'ın da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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