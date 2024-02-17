Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Genetik haritası çıkarılan kızılçam ve karaçam ormanları geleceğe taşınıyor

        BALIKESİR'de ormanlardaki kalite ve kantite yönünden üstün özellikli ağaçlar seçilip, bunlar arasından belirlenen 30'uyla klonlama ve tohum bahçesi oluşturuldu. Üstün özellikli ağaç ırklarından alınan aşı ve tohumlarla üretilen milyonlarca kızılçam ve karaçam uygun destinasyonlarda yeşermeye başladı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nce orman ağaçlarındaki tohum ihtiyacının kaliteli kaynaklardan sağlanması amacıyla 1972 yılından bu yana farklı bölgelerde tohum bahçesi uygulaması yapılıyor. Bu uygulama kapsamında, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin yüzde 43'ünü kapsayan ormanlardaki kızılçam ve karaçam ormanları incelemeye alındı. Genetik ve fenotipik olarak üstün özellikli ağaçlar seçilerek, genetik inceleme gerçekleştirildi. Son aşamada ise seçilen 30 üstün özellikli kızılçam ve karaçam ağacıyla klonlama yapıldı. TOHUM BAHÇELERİ OLUŞTURULUYOR Kalite ve kantite yönünden özellikli kızılçam ve karaçam ağaçlarında alınan klon ve tohumlarla, gelecek nesillere en verimli ağaçların aktarılması amacıyla milyonlarca kızılçam ve karaçam fidanı üretiliyor. Üretilen aşılı fidanlar ile yine ekolojik bölgeler de dikkate alınarak bilimsel desene göre çeşitli bölgelerde tohum bahçeleri oluşturuluyor. Bünyelerinde 16 tohum bahçesi bulunduğu belirten Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, 50 yılı aşan çalışmaların tecrübesiyle, yeni klonlama bahçeleri oluşturduklarını söyledi. Ormanlardaki en kaliteli ağaçlardan fenotipik ve genotipik olarak seçmeler yapıldığını belirten Kayıran, "Görünüş ve genetik olarak en iyi fertlerden aldığımız aşı kalemleriyle aşılı fidanlarımızı üretiyoruz. Yine bu fidanlarla tohum bahçeleri oluşturuyoruz. Kızılçam ve karaçam ağaçların üretimi için gerekli tohumları bu bahçelerimizde alıyoruz. Kaliteli tohum, kaliteli fidan ve kaliteli orman prensibiyle hareket ediyoruz. Bundan sonra Balıkesir'deki ormanlarımız gelecek nesillere daha kaliteli aktarılacaktır. Esas amacımız Türkiye yüzyılına girerken daha dayanıklı, daha sağlıklı ve daha kaliteli ormanlar tesis etmektir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 11:52 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genetik haritası çıkarılan kızılçam ve karaçam ormanları geleceğe taşınıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'de ormanlardaki kalite ve kantite yönünden üstün özellikli ağaçlar seçilip, bunlar arasından belirlenen 30'uyla klonlama ve tohum bahçesi oluşturuldu. Üstün özellikli ağaç ırklarından alınan aşı ve tohumlarla üretilen milyonlarca kızılçam ve karaçam uygun destinasyonlarda yeşermeye başladı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nce orman ağaçlarındaki tohum ihtiyacının kaliteli kaynaklardan sağlanması amacıyla 1972 yılından bu yana farklı bölgelerde tohum bahçesi uygulaması yapılıyor. Bu uygulama kapsamında, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin yüzde 43'ünü kapsayan ormanlardaki kızılçam ve karaçam ormanları incelemeye alındı. Genetik ve fenotipik olarak üstün özellikli ağaçlar seçilerek, genetik inceleme gerçekleştirildi. Son aşamada ise seçilen 30 üstün özellikli kızılçam ve karaçam ağacıyla klonlama yapıldı. TOHUM BAHÇELERİ OLUŞTURULUYOR Kalite ve kantite yönünden özellikli kızılçam ve karaçam ağaçlarında alınan klon ve tohumlarla, gelecek nesillere en verimli ağaçların aktarılması amacıyla milyonlarca kızılçam ve karaçam fidanı üretiliyor. Üretilen aşılı fidanlar ile yine ekolojik bölgeler de dikkate alınarak bilimsel desene göre çeşitli bölgelerde tohum bahçeleri oluşturuluyor. Bünyelerinde 16 tohum bahçesi bulunduğu belirten Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, 50 yılı aşan çalışmaların tecrübesiyle, yeni klonlama bahçeleri oluşturduklarını söyledi. Ormanlardaki en kaliteli ağaçlardan fenotipik ve genotipik olarak seçmeler yapıldığını belirten Kayıran, "Görünüş ve genetik olarak en iyi fertlerden aldığımız aşı kalemleriyle aşılı fidanlarımızı üretiyoruz. Yine bu fidanlarla tohum bahçeleri oluşturuyoruz. Kızılçam ve karaçam ağaçların üretimi için gerekli tohumları bu bahçelerimizde alıyoruz. Kaliteli tohum, kaliteli fidan ve kaliteli orman prensibiyle hareket ediyoruz. Bundan sonra Balıkesir'deki ormanlarımız gelecek nesillere daha kaliteli aktarılacaktır. Esas amacımız Türkiye yüzyılına girerken daha dayanıklı, daha sağlıklı ve daha kaliteli ormanlar tesis etmektir" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        2 mürettebatın cansız bedeni gemide tespit edildi!
        2 mürettebatın cansız bedeni gemide tespit edildi!
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Kartal'ın 11'i!
        Kartal'ın 11'i!
        İstanbul'da yaşandı! Sevgili çiftin tartışması ölümle bitti!
        İstanbul'da yaşandı! Sevgili çiftin tartışması ölümle bitti!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        ABD sınırında gerilim sürüyor
        ABD sınırında gerilim sürüyor
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Erzincan maden göçüğünde 6 tutuklama!
        Erzincan maden göçüğünde 6 tutuklama!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de çıkan yangında 11 bin civciv telef oldu
        Balıkesir'de çıkan yangında 11 bin civciv telef oldu
        Balıkesir'de firari iki hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de firari iki hükümlü yakalandı
        Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de jandarma ekipleri sahipsiz hayvanları besledi
        Balıkesir'de jandarma ekipleri sahipsiz hayvanları besledi
        Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin limandaki son görüntüsü ortaya çık...
        Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin limandaki son görüntüsü ortaya çık...
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı