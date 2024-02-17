Genetik haritası çıkarılan kızılçam ve karaçam ormanları geleceğe taşınıyor BALIKESİR'de ormanlardaki kalite ve kantite yönünden üstün özellikli ağaçlar seçilip, bunlar arasından belirlenen 30'uyla klonlama ve tohum bahçesi oluşturuldu. Üstün özellikli ağaç ırklarından alınan aşı ve tohumlarla üretilen milyonlarca kızılçam ve karaçam uygun destinasyonlarda yeşermeye başladı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nce orman ağaçlarındaki tohum ihtiyacının kaliteli kaynaklardan sağlanması amacıyla 1972 yılından bu yana farklı bölgelerde tohum bahçesi uygulaması yapılıyor. Bu uygulama kapsamında, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin yüzde 43'ünü kapsayan ormanlardaki kızılçam ve karaçam ormanları incelemeye alındı. Genetik ve fenotipik olarak üstün özellikli ağaçlar seçilerek, genetik inceleme gerçekleştirildi. Son aşamada ise seçilen 30 üstün özellikli kızılçam ve karaçam ağacıyla klonlama yapıldı. TOHUM BAHÇELERİ OLUŞTURULUYOR Kalite ve kantite yönünden özellikli kızılçam ve karaçam ağaçlarında alınan klon ve tohumlarla, gelecek nesillere en verimli ağaçların aktarılması amacıyla milyonlarca kızılçam ve karaçam fidanı üretiliyor. Üretilen aşılı fidanlar ile yine ekolojik bölgeler de dikkate alınarak bilimsel desene göre çeşitli bölgelerde tohum bahçeleri oluşturuluyor. Bünyelerinde 16 tohum bahçesi bulunduğu belirten Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, 50 yılı aşan çalışmaların tecrübesiyle, yeni klonlama bahçeleri oluşturduklarını söyledi. Ormanlardaki en kaliteli ağaçlardan fenotipik ve genotipik olarak seçmeler yapıldığını belirten Kayıran, "Görünüş ve genetik olarak en iyi fertlerden aldığımız aşı kalemleriyle aşılı fidanlarımızı üretiyoruz. Yine bu fidanlarla tohum bahçeleri oluşturuyoruz. Kızılçam ve karaçam ağaçların üretimi için gerekli tohumları bu bahçelerimizde alıyoruz. Kaliteli tohum, kaliteli fidan ve kaliteli orman prensibiyle hareket ediyoruz. Bundan sonra Balıkesir'deki ormanlarımız gelecek nesillere daha kaliteli aktarılacaktır. Esas amacımız Türkiye yüzyılına girerken daha dayanıklı, daha sağlıklı ve daha kaliteli ormanlar tesis etmektir" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 11:52 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:52 facebook

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