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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Bandırma, Erdek ve Karesi ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 09:42 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:00
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Bandırma, Erdek ve Karesi ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Şube ekiplerince, Edremit, Bandırma ve Karesi ilçelerinde 4 ayrı operasyon düzenlendi.

        Yapılan operasyonlarda; çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, 618 mermi, kaçak olduğu belirlenen farklı markalarda 105 parfüm, 5 kablosuz kulaklık, 2 powerbank ve 4 kol saati ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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