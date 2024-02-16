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        Balıkesir'de çıkan yangında 11 bin civciv telef oldu

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 11 bin civciv telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 01:25 Güncelleme: 16.02.2024 - 01:32
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        Balıkesir'de çıkan yangında 11 bin civciv telef oldu
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 11 bin civciv telef oldu.

        İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'de Osman Özgür Alaca'ya ait tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Dumandan etkilenen 11 bin civciv telef oldu, yangın sonucu çiftlikte hasar oluştu.

        Çiftliğin sahibi Osman Özgür Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etlik piliç işletmeciliği yaptığını söyledi.

        Alaca, "İtfaiye ekipleri yangının elektrikten kaynaklandığını söyledi. İçeride 11 bin civciv vardı. Hayvanlarımız telef oldu." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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