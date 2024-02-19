Balıkesir'de aranan 4 zanlı yakalandı

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kartuş, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir’de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olarak Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan kişilere yönelik uygulamalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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