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        Balıkesir Milletvekili Canbey, 3 ilçede seçim çalışması yaptı

        Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, 31 Mart Mahalle İdareler Seçimi için saha çalışmalarına sürdürüyor. Milletvekili Canbey, bu kapsamda Ayvalık, Balya ve Havran ilçelerinde bir dizi ziyaret ve halk buluşmaları gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:22 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:22
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        Balıkesir Milletvekili Canbey, 3 ilçede seçim çalışması yaptı
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        Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, 31 Mart Mahalle İdareler Seçimi için saha çalışmalarına sürdürüyor. Milletvekili Canbey, bu kapsamda Ayvalık, Balya ve Havran ilçelerinde bir dizi ziyaret ve halk buluşmaları gerçekleştirdi.

        Gittiği ilçelerde esnaf ve pazaryerlerini ziyaret eden, ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelen, vatandaşların taleplerini dinleyen Milletvekili Mustafa Canbey Balya'da katıldığı programda şunları ifade etti:

        "Bizim Balıkesir için hedeflerimiz var, bizim hemşehrilerimiz için hayallerimiz var, bizim çocuklarımıza bırakmak istediğimiz bir şehir, bir ülke fotoğrafı var. Bu fotoğrafta çöp, çukur, çamura yer yoktur. Balıkesir fotoğrafımızda sadece yatırım, proje ve kalkınma vardır. Bunun için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, Balya Belediye Başkan adayımız Cüneyt Çalışkan ile 31 Mart’ta durmak yok, yola devam demeliyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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