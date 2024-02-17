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        Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

        BALIKESİR'in Gömeç ve Edremit ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 1'i kadın 2 şüpheli, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK sempatizanlarının ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. İstihbarat çalışmasıyla Edremit ve Gömeç ilçelerinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 1'i kadın 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 17:53 Güncelleme: 17.02.2024 - 17:55
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        Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
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        BALIKESİR'in Gömeç ve Edremit ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 1'i kadın 2 şüpheli, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK sempatizanlarının ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. İstihbarat çalışmasıyla Edremit ve Gömeç ilçelerinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 1'i kadın 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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