Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı BALIKESİR'in Gömeç ve Edremit ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 1'i kadın 2 şüpheli, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK sempatizanlarının ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. İstihbarat çalışmasıyla Edremit ve Gömeç ilçelerinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 1'i kadın 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 17:53 Güncelleme: 17.02.2024 - 17:55 facebook

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