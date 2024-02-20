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        Balıkesir'de aranan 7 zanlı yakalandı

        Balıkesir'depolis ekipleri tarafından yapılan aranan kişilere yönelik uygulamalarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:37 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:37
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        Balıkesir'de aranan 7 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'depolis ekipleri tarafından yapılan aranan kişilere yönelik uygulamalarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir’de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olarak Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli kişiler ve araçlar üzerinde uygulama yaptı.

        Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 7 kişi yakalandı.

        Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden mahkemeye sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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