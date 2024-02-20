Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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