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        Balıkesir'de depremde hasar gören araçlarla "change" yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören araçları alarak çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ve yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle sattıkları iddia edilen 6 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:04 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:22
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        Balıkesir'de depremde hasar gören araçlarla "change" yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören araçları alarak çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ve yurt dışından getirilen araçlarla "change" yöntemiyle sattıkları iddia edilen 6 zanlıdan biri tutuklandı.

        Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan araçlardan 19'unun, Edremit'te faaliyet gösteren bir şirkete tescili yapılıp başka kişilere satıldığı belirlendi.

        Edremit Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü ve Edremit Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, şasi ve motor numaraları deprem bölgesinden alınan araçlarınkilerle değiştirilerek change yapıldığı belirlenen 19 araç bulundu.

        Ele geçen araçlarda yapılan ön incelemede, motor ve şasi numaralarının uyuşmadığı tespit edilerek muhafazaya alındı. Ayrıca iş yerinde yapılan aramada bir aracın daha bulunduğu belirlenerek el konuldu.

        Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarlarında yapılan inceleme sonucu change olduğu belirlenen iki aracın yurt dışından getirildiği, birinin çalıntı, 17'sinin ise hacizli yakalamalı olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Turan Z, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli adli kontrolle salıverildi.

        Polis, firari bir zanlının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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