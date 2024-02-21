Gençlerbirliği galibiyeti Bandırmaspor'un zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor, Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kulüp tesislerindeki idmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nin iyi bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

Kolay bir maç olmadığını, Başkent temsilcisinin de play-off'u hedeflediğini belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bundan önceki birçok maçta şansızlık yaşadık. Belki skoru bulsak daha fazla puanımız olabilirdi ama sonuçta kalan maçlarda hedefimiz kazanmaktı. Böyle bir maça çıktık. Kazandığımız için futbolcularımızın, başkanımızın, hem şehrin hem de yönetim kurulumuzun geriye dönük bakış açılarında çok büyük gelişme olduğunu düşünüyorum. Buna da ihtiyacımız var. İkinci yarı maçlarının hep zor geçeceğini biliyoruz. Bu da zor maçlardan biriydi, kazandığımız için mutluyuz."

Deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Eroğlu, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'un da güçlü bir ekip olduğunu vurguladı.

​​​​​​​Ümraniyespor'un kadrosunda Süper Lig deneyimi olan oyuncuların da bulunduğunu anlatan Eroğlu, "Maçı kazanmak istiyoruz. Moral motivasyonumuz, enerjimiz yüksek, bunu maça yansıtmamız gerekiyor. Çok doğru çalışıyoruz. Bu çalışmayı da sahada en iyi şekilde uygularsak, bu maçtan da 3 puanla ayrılmayı düşünüyoruz. Bütün hedefimiz bu maçı kazanmak." diye konuştu.

Play-off hattında yer aldıklarını anımsatan Eroğlu, kalan maçları kazanıp daha üst sıralara çıkmak istediklerini sözlerine ekledi.