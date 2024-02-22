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        Bandırmaspor'da hedef seri yakalamak

        Futbolda 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, deplasmanda Gençlerbirliği'ni yendikleri için mutlu olduklarını belirterek "Bütün hedefimiz Ümraniyespor maçını kazanmak. Play-Off'un içindeyiz. Hedefimiz bunu devam ettirmek, takımımızı yukarıya doğru taşımak ve bir seri yakalamak" dedi. 1'inci Lig takımlarından Bandırmaspor, ligin 23'üncü haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Balıkesir temsilcisi, ligde önemli bir 3 puan elde ettiken sonra 24 Şubat Cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Gençlerbirliği maçı kolay değildi. Onlar da puan anlamında Play-Off'a yakın. Bundan önceki birçok maçta şanssızlık yaşadık. Kazandığımız için futbolcularımızın, başkanımızın, hem şehrin, hem de yönetim kurulumuzun geriye dönük bakış açılarında çok büyük gelişme olduğunu düşünüyorum. Buna da ihtiyacımız var. İkinci yarı maçlarının hep zor geçeceğini biliyoruz. Bu da zor maçlardan biriydi. Kazandığımız için mutluyuz. Sonuçta 1-0 biten bir maç, deplasmanda önemli bir galibiyet" ifadelerini kullandı. "YÜKSEK ENERJİMİZİ BU MAÇA YANSITMAMIZ GEREKİYOR" Gençlerbirliği maçını geride bıraktıklarını belirten Eroğlu, "Önümüzdeki maça hemen hazırlanmalıyız. Ümraniyespor, biliyorsunuz geçen yıl Süper Lig'den düştü. Süper Lig'i yaşayan sporcuları var. Biz artık kendi sahamızda oynayacağımız her maçı kazanmak istiyoruz. Moral motivasyonumuz, enerjimiz yüksek, bunu maça yansıtmamız gerekiyor. Çok doğru çalışıyoruz. Bu çalışmayı da sahada en iyi şekilde uygularsak, bu maçtan da üç puanla ayrılmayı düşünüyoruz. Bütün hedefimiz Ümraniyespor maçını kazanmak. Play-Off'un içindeyiz. Hedefimiz bunu devam ettirmek, takımımızı yukarıya doğru taşımak ve bir seri yakalamak" diye konuştu. Eroğlu, Ümraniyespor maçı öncesinde bordo-beyazlı takımda Musa, Jozefzoon ve Emirhan'ın sakatlıklarının sürdüğünü, cezalı futbolcularının bulunmadığını sözlerine ekledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 14:00 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:00
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        Bandırmaspor'da hedef seri yakalamak
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        Futbolda 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, deplasmanda Gençlerbirliği'ni yendikleri için mutlu olduklarını belirterek "Bütün hedefimiz Ümraniyespor maçını kazanmak. Play-Off’un içindeyiz. Hedefimiz bunu devam ettirmek, takımımızı yukarıya doğru taşımak ve bir seri yakalamak" dedi. 1'inci Lig takımlarından Bandırmaspor, ligin 23'üncü haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Balıkesir temsilcisi, ligde önemli bir 3 puan elde ettiken sonra 24 Şubat Cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, “Gençlerbirliği maçı kolay değildi. Onlar da puan anlamında Play-Off’a yakın. Bundan önceki birçok maçta şanssızlık yaşadık. Kazandığımız için futbolcularımızın, başkanımızın, hem şehrin, hem de yönetim kurulumuzun geriye dönük bakış açılarında çok büyük gelişme olduğunu düşünüyorum. Buna da ihtiyacımız var. İkinci yarı maçlarının hep zor geçeceğini biliyoruz. Bu da zor maçlardan biriydi. Kazandığımız için mutluyuz. Sonuçta 1-0 biten bir maç, deplasmanda önemli bir galibiyet" ifadelerini kullandı. "YÜKSEK ENERJİMİZİ BU MAÇA YANSITMAMIZ GEREKİYOR" Gençlerbirliği maçını geride bıraktıklarını belirten Eroğlu, "Önümüzdeki maça hemen hazırlanmalıyız. Ümraniyespor, biliyorsunuz geçen yıl Süper Lig’den düştü. Süper Lig’i yaşayan sporcuları var. Biz artık kendi sahamızda oynayacağımız her maçı kazanmak istiyoruz. Moral motivasyonumuz, enerjimiz yüksek, bunu maça yansıtmamız gerekiyor. Çok doğru çalışıyoruz. Bu çalışmayı da sahada en iyi şekilde uygularsak, bu maçtan da üç puanla ayrılmayı düşünüyoruz. Bütün hedefimiz Ümraniyespor maçını kazanmak. Play-Off’un içindeyiz. Hedefimiz bunu devam ettirmek, takımımızı yukarıya doğru taşımak ve bir seri yakalamak" diye konuştu. Eroğlu, Ümraniyespor maçı öncesinde bordo-beyazlı takımda Musa, Jozefzoon ve Emirhan’ın sakatlıklarının sürdüğünü, cezalı futbolcularının bulunmadığını sözlerine ekledi.

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