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        Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

        Balıkesir'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri ve böbrekleri, organ bekleyen hastalara nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:29 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:29
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        Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu
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        Balıkesir’de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri ve böbrekleri, organ bekleyen hastalara nakledilecek.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kafa içi kanama (beyin kanaması) teşhisi ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden 64 yaşındaki İ.G'nin beyin ölümü gerçekleşti.

        Hastane yetkilileri, İ.G'nin ailesiyle organ bağışı konusunda görüşme yaptı. Ailenin onay vermesi üzerine İ.G'nin karaciğeri ve iki böbreği alındı.

        Organlar, 3 hastaya nakledilmek üzere Bursa’ya gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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