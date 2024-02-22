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        Erdek'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:18 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:34
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        Erdek'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, devriye gezerken Halitpaşa Mahallesi Öğretmen Jale Aslan Sokağı'nda Z.O'nun (24) ekip aracını gördüğü sırada yere attığı yaklaşık 1 gram sentetik uyuşturucuyu muhafazaya aldı.

        Ekipler, bu kişinin uyuşturucuyu G.D. (27) aracılığıyla H.S'den (37) satın aldığını tespit etti.

        Bu kişilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda H.S'nin üzerinde suçtan elde edildiği değerlendirilen 500 lira ve ikametinde 5 adet tabanca fişeği bulundu.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan G.D. ve H.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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