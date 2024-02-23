Balıkesir'de aranan 6 zanlı yakalandı

Ayrıca, trafik uygulamalarında 30 araç sürücüsüne toplam 128 bin 302 lira idari para cezası kesildi, 5 araç trafikten menedildi.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 105,08 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik 360 personelin katılımıyla il genelinde uygulamalar yapıldı.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş trafik ve huzur uygulamalarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

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