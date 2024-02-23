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        Balıkesir'de aranan 6 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş trafik ve huzur uygulamalarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:44 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:44
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        Balıkesir'de aranan 6 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş trafik ve huzur uygulamalarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik 360 personelin katılımıyla il genelinde uygulamalar yapıldı.

        Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 105,08 gram esrar ele geçirildi.

        Ayrıca, trafik uygulamalarında 30 araç sürücüsüne toplam 128 bin 302 lira idari para cezası kesildi, 5 araç trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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