İYİ Partili Çömez: Bigadiç'teki CHP'nin aday listesinde bulunan isimler, İYİ Parti üyesi İYİParti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez, İYİ Parti Bigadiç İlçe Başkanlığı'nın aday listesini İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmeyip, CHP listelerinden aday olduğunu belirtti. Çömez, "Şu an Bigadiç'teki CHP'nin aday listesinde bulunan isimler, İYİ Parti üyesi" dedi. Balıkesir'de İYİ Parti Bigadiç İlçe Başkanlığı, aday listesini son başvuru tarihi olan 22 Şubat'ta İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmedi. Bunun üzerine İYİ Parti Bigadiç Teşkilatı, görevden alındı. Konuya ilişkin dün Edremit ilçesi kırsal Arıtaşı Mahallesi'nde açıklama yapan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez, kapalı kapılar arkasında kirli ve gizli pazarlıklar yapıldığını söyledi. Kendilerinin o dönemde İYİ Parti Bigadiç İlçe Başkanı olan Vedat Bayraktar'ın Bigadiç belediye başkan adayı olması yönünde karar verdiklerini belirten Çömez, "Listelerin hazırlanmaya başladığı günlerde Bayraktar'a yetki belgesi verildi ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük tarafından da son teyitleri alındı. Sonrasında ise Vedat Bayraktar'a ulaşamadık" dedi. Çömez, "Meğer bu arada kapalı kapılar arkasında kirli ve gizli pazarlıklar yürüyormuş. Oradaki CHP yönetimi bu arkadaşlarımızla son derece kirli, çirkin ve Türk siyasetinde asla ve asla görülmemesi gereken bir pazarlığın içerisine girmişler. Telefonlar kesildi. Yetki belgesi kendilerine verildi ve korkunç tezgah kuruldu. Saat 17.00'de listeler açıklandı ki İYİ Parti'nin oradaki teşkilat eski başkanı ve üyeleri, İlçe Seçim Kurulu'na listeyi teslim etmemişler. Ne yazık ki bu nedenle orada aday gösterme şansına sahip olamadık" diye konuştu. 'HERKESİ LANETLE KINIYORUM' Çömez, "Bu bahsettiğimiz satın alınmış isimlerin hepsi, CHP listesinde yer aldılar ve bunu CHP'li kadrolarla beraber yürüttüler. Peki, oradaki CHP'li ilçe belediye başkan adayı kim? CHP'li Genel Başkan Yardımcısı'nın çok yakını. Peki, oradaki CHP'li ilçe belediye başkanının amcasının oğlu kim AKP'li Belediye Başkan adayı. Buyurun komployu, buyurun tezgahı. Bakın Türk siyaseti böyle kirli ilişkilere, böyle kapalı kapılar ardında yürütülen ahlaksız pazarlıklara artık 'dur' demeli. Buradan bu komplonun, bu tezgahın, bu alçaklığın, bu siyasi kepazeliğin arkasında bulunan herkesi lanetle kınıyorum. Hiç merak etmesinler. İYİ Parti kadroları, iktidara geldiklerinde Türkiye'de her şey temizlenecek. Siyaset de temizlenecek. Bu kirli, bu rezil, bu girift çarklar artık siyasette olmayacak" dedi. CHP'den meclis üyesi adayı olan kişilerin İYİ Parti üyeliklerinin de sürdüğüne dikkati çeken Çömez, "Açın CHP tüzüğünü, bir siyasi parti tüzüğünü; bir siyasi partiden aday olan, başka bir siyasi partiden aday olamaz. Bu CHP tüzüğünde açık, seçik yazılmış. Şu an Bigadiç'teki CHP'nin aday listesinde bulunan isimler, İYİ Parti üyesi. Siz hangi anlayışla, hangi ahlakla bunları satın aldınız da götürdünüz listelerinize koydunuz? Utanmadan, sıkılmadan bu ülkede ahlaklı siyasetten bahsediyorsunuz. Hiç merak etmeyin; bunun cevabını bu millet size sandıkta verecek" diye konuştu. 'KİRLİ VE GİZLİ PAZARLIK PEŞİNDE HİÇ OLMADIM' Eski İYİ Parti Bigadiç İlçe Başkanı Vedat Bayraktar ise Çömez'in iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bayraktar, paylaşımında, "Salı günü İl Başkanı'nın beni saat 14.00 sıralarında aradığı doğrudur. Kendisine adayımızın olmadığını belirttim. İl Başkanı, benim aday olmamı istedi. Ben de kendisine aday olmayacağımı ve CHP ile görüşüldüğünü belirttim. Beni tanıyanlar bilir, siyasi hayatım boyunca kirli ve gizli pazarlık peşinde hiç olmadım" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 14:22 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:26 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL