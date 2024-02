Balıkesir'de "Amatörün Geleceği, Büyükşehir'in Desteği" programı yapıldı

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Büyükşehir Belediyesince Balkonuk Center'da düzenlenen “Amatörün Geleceği, Büyükşehir’in Desteği” başlıklı programda spor kulüplerine, milli ve amatör sporculara plaket ve ahde vefa ödülleri takdim edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çıktıkları kalkınma yolculuğunda, medeniyet yolculuğunda olduğu gibi sporda da çok önemli yatırımların altına imza attıklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve kurumların yatırımlarını gördükçe gençler için çok daha umutlu olduklarını belirten Ustaoğlu, "Yapılan bu yatırımlar sayesinde bu şehir daha nice Yaseminler, Feyzullahlar, Aliler, İsmail Akçaylar yetiştirecek. Yapılan tüm yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.

Her branşa ve sporcuya ayrım yapmadan destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise şunları dile getirdi:

“Balıkesir, İstanbul’un 3 katı büyüklüğünde, Kocaeli’nin 6 katı büyüklüğünde birçok hizmete ihtiyaç duyan bir şehir, her yerine dokunmaya ve her işini yetiştirmeye çalışıyoruz. Neye dokunduysak marka oldu. İddia ediyorum; 10 yıl içerisinde her türlü branşta gençlerimiz madalyalar alacak, Balıkesir’in adını duyuracaklar. Valiliğimizle bizim de spora istikrarlı bir desteğimiz var, desteklerimiz de devam edecek. Sporcularımıza başarılar diliyorum.”

Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Balıkesir’de yakalanan kurumlar arası uyum ve belediye işbirliğine dikkati çekti.

Bu uyumun daha da ileri taşınmasını temenni eden Yalçınkaya, "Sporun her alanında ciddi bir başarı var ve ben de bir spor adamı olarak gurur duydum." ifadesini kullandı.

Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliğinin, Türkiye'yi Balıkesir Triatlonu ile "2023 Yılının En Başarılı Yerel Organizasyonu" ödülüne layık gördüğü hatırlatarak, verilen bu ödülü Vali Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a takdim etti.

- Yasemin Adar Yiğit'ten olimpiyat madalyası sözü

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Balıkesir’in sporda cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

Geçen yıl 1 milyar 110 milyon liralık yatırımlar gerçekleştirdiklerini bildiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise “Balıkesir Valiliğimiz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyemizle yeni yatımlarımızı planlıyoruz. 25 binden fazla sporcu şehrimize gelerek ekonomimize katkı sağlamıştır. Sporcu gençlerimizi her zaman düşünen Balıkesir Valimiz İsmail Ustaoğlu’na, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a nakdi ve ayni yardımları için teşekkür ederiz.” dedi.

Programda kariyerinde 7'nci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu Yasemin Adar Yiğit ve Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi serbest stil 92 kiloda temsil eden ve üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan Feyzullah Aktürk, konuşmalarında kendilerine destek veren Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkürlerini sundu.

Yasemin Adar Yiğit, şunları kaydetti:

“Çok mutlu ve gururluyum. 7’nci kez Avrupa şampiyonu oldum. Balıkesir’i ve Türkiye Cumhuriyeti'ni en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. 10 numara şehrin 10 numarasını en iyi şekilde tensil etmeye çalışıyorum. Bu başarının arkasında fedakarlık ve emek var ama en önemlisi güzel bir destek var. Öncelikle sporu ve sporcuyu destekleyen Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. İnşallah Balıkesir’den daha çok şampiyonlar çıkacak bizlerde dalgalandırdığımız bu bayrağı onlara teslim edeceğiz. Allah nasip ederse 2024 Olimpiyatları'nda altın madalyayı almayı hedefliyorum."

Programda, spora verdiği desteklerden dolayı Balıkesir’in tek kadın futbol takımı tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür plaketi takdim edildi. "Ahde Vefa Ödülleri"nin sahiplerini bulduğu programda son olarak ulusal ve uluslararası spor branşlarında dereceye giren çok sayıda sporcuya ödülleri verildi.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, olimpiyat şampiyonu eski milli atlet İsmail Akçay, milli boksör Ali Eren Demirezen, milli güreşçi Feyzullah Aktürk ve yüzlerce sporcu katıldı.