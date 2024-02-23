Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Balıkesir mitinginde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı İslam aleminin yekvücut olarak hareket etmesi için gayret gösterdiklerini belirterek, "Gazze'deki zulmün, Kudüs'teki tacizlerin durması için, hiçbir istisna koymadan söylüyorum, elimizdeki tüm imkanları kullanacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Balıkesir'e yapılan yatırım ve hizmetler kapsamında, aralarında 400 yataklı Merkez Devlet Hastanesi ve 300 yataklı Edremit Devlet Hastanesi'nin de olduğu 16 sağlık tesisinin inşasının sürdüğünü söyledi.

TOKİ kanalıyla 8 bin 586 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 4 bin 960 konutun yapımına da devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 7 bin 870 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik." diye konuştu.

Söz verdikleri 10 millet bahçesinden, Merkez Kız Pınarı, İvrindi, Savaştepe, Karesi, Dursunbey, Kepsut ve Havran'ı tamamladıklarını, diğerlerinin de yapımlarının devam ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırmada 2002'ye kadar Balıkesir'e sadece 76 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, kendilerinin bunu 700 kilometreye çıkardıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmete açtıkları İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 106 kilometresinin Balıkesir'den geçtiğini anımsatarak, Balıkesir Kuzeybatı çevre yolu, Balıkesir Savaştepe yolu ile Yenice, Balya, İvrindi ve Dursunbey yolunu da bu yıl tamamlayacaklarını bildirdi.

Eskişehir-Kütahya-Balıkesir ve Bandırma-Balıkesir-Manisa demir yolu hatlarını elektrikli ve sinyalli hale getirerek modernize ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökköy Lojistik Merkezi'ni hizmete açtıklarını, şehri hızlı tren ağlarına bağlayacak olan Bursa-Bandırma-Balıkesir hızlı tren hattı projesinin ilk etabını da 2025 yılı sonunda bitireceklerini kaydetti.

Koca Seyit Havalimanı'na yıllık 3 milyon kapasiteli, Balıkesir Havalimanı'na ise yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli terminal binaları yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'e 26 baraj ile 25 gölet inşa ettiklerini, 8 baraj ve 2 gölet daha inşa edeceklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda inşa ettikleri sulama projeleriyle 710 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını belirterek, yapımı devam eden 17 sulama tesisi ile 180 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya açacaklarını vurguladı.

- Balıkesirli çiftçilere toplam 48 milyar lira tarımsal hibe desteği

Balıkesirli çiftçilere toplam 48 milyar lira tarımsal hibe desteği verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdamı desteklemek için Balıkesirli işverenlere 5 milyar lira tutarında prim teşviki sağladıklarını dile getirdi.

Sanayide, teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark ve 1 araştırma-geliştirme merkezi kurduklarını, ayrıca Edremit ve Gönen Organize Tarım Bölgelerini faaliyete geçirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjide 302 bin abonesi bulunan Balıkesir'e ve 7 ilçesine doğal gaz arzını sağladıklarını belirtti.

Bu yıl içerisinde Manyas'a, 2026'da da Balya'ya doğal gaz arzı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her birini detaylı saymaya kalksak günlerin bile yetmeyeceği eser ve hizmetlerimizi inşallah önümüzdeki dönemde de kesintisiz sürdüreceğiz. Bu anlayışla hazırladığımız gerçek belediyecilik programımızı 81 vilayetimizle birlikte hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Millete verilen söz olan bu programın en başta gelen önceliğinin afetlere dayanıklı, dirençli, sağlam yerleşim yerleri inşa etmek olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar gibi toplum kesimlerine yönelik hizmetlerin geliştirilmesini, bu ülkenin imkanlarının bu ülkenin insanlarıyla paylaşılması olarak görüyoruz. Aile kurumumuzun güçlendirilmesini ise geleceğimizi güvence altına almanın temel şartı olarak kabul ediyoruz. Kadınlarımıza ve gençlerimize vereceğimiz destekler için kurduğumuz fon, bu doğrultuda atılmış bir adımdır. Bunların yanında şehirlerimizin çevreye duyarlı bir anlayışla yönetilmesini sağlayacağız. Estetikle biçimlendirilmiş, tarihi ve kültürel birikimi korunmuş, huzurlu, güvenli şehirler kurmak da önceliklerimiz arasındadır. Doğup büyüdüğü yerde kalmak isteyen insanlarımızın sağlayacağımız destekler ve imkanlarla yanlarında olacağız."

- "Hepsi birbirinden zorlu çok sayıda meseleyle aynı anda mücadele ediyoruz"

Bütün bunları söylerken insanların günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelemeyeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz biz ekonomide önceliği istihdama ve üretime veriyoruz. Bu konuda gayet iyi gidiyoruz. Ancak dünyanın başının belası olan enflasyon bizim de canımızı yakıyor. Üstelik enflasyonun yol açtığı maliyetlere ilaveten 6 Şubat depremlerinin ekonomimize yüklediği 104 milyar dolarlık faturayla da karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin başkaları gibi sadece bir krizle değil, hepsi birbirinden zorlu çok sayıda meseleyle aynı anda mücadele ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amacımız, Türkiye Yüzyılı rotamızı koruyarak, bu fırtınalı küresel iklimden ülkemizi selamete çıkarmaktır. Hamdolsun bugüne kadar yaşanan onca sıkıntıya rağmen vatandaşlarımıza mahcup olacak bir kırılmaya meydan vermedik. Küresel bir felakete dönüşen Kovid-19 salgınının hem sağlık hem de ekonomik yönünü başarıyla idare ettik. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ateşinin ülkemize sıçramasına izin vermeyerek, devletimizin çıkarlarına, vatanımızın güvenlik ve istikrarına halel getirmedik. Türkiye'yle birlikte tüm dünyaya olumsuz etkileri olan bu savaşın bir an önce sona ermesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz."

- Gazze'ye yapılan yardımlar

"İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı İslam aleminin yekvücut olarak hareket etmesi için gayret gösteriyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insanlara ulaştırılmak üzere gönderdikleri yardımların toplamının 34 bin tonu geçtiğini belirterek, dün itibarıyla 2 bin 380 ton yardım malzemesi taşıyan bir geminin daha bölgeye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zulmün durdurulmaması halinde bölgede yanacak ateşin ülkeyi de etkilemesinin kaçınılmaz olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Her kim bu meselenin bizimle ilgisi olmadığını iddia ediyorsa ya dünyadan habersizdir ya da başkaları hesabına çalışıyordur. Dolayısıyla Gazze'deki zulmün, Kudüs'teki tacizlerin durması için, hiçbir istisna koymadan söylüyorum, elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Ülkemizi güney sınırlarından kuşatarak bir teröristan kurma projesini, hayata geçireceğimiz yeni harekatlarla delik deşik etmeyi sürdüreceğiz."

Gabar'da, Cudi'de teröristleri çökerttiklerini, o dağlardaki inlerine gömdüklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi neredeler? Mesele bu." dedi.

Bu yıl sonuna doğru ekonomide başlayacak rahatlama ve atacakları ilave adımlarla çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin imkanları arttıkça bunu milletin istifadesine sunmaktan geri durmayacaklarını kaydetti.

- "Bu iklime sahip çıkarak ülkemizle ilgili sinsi niyetleri inşallah bir kez daha kursaklarda bırakacağız"

Gabar'dan günde 35 bin varil petrol çıkarttıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şimdi nereye gelecek? Yüz bin varile. Yüz bin varile çıktığı andan itibaren aile kurumlarının kaynağı da nereden gelecek? İşte buradan gelecek. Kardeşlerim, ülkemizin 21 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarını gerçekleştirebilmenin gerisinde, tüm saldırılara ve tuzaklara rağmen korumayı başardığımız güven ve istikrar iklimi var. Önümüzdeki dönemde de bu iklime sahip çıkarak ülkemizle ilgili sinsi niyetleri inşallah bir kez daha kursaklarda bırakacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'i sevgiyle selamladığını ifade ederek, konuşmasını sonlandırdı.

- Erdoğan, miting alanına giderken vatandaşlarla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına gelirken, Cengiz Topel Caddesi'nde vatandaşları selamladı. Bu sırada, traktörleri ve arı kovanlarıyla gelen bir grup çiftçi ile ellerinde Türk ve Osmanlı bayrakları bulunan at üstündeki vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı.

Çocuklara hediye dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, hazırladıkları bir proje dosyasını takdim etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 yıl önce belediye başkanıyken itfaiyeci kıyafeti giydiği ve itfaiye erleriyle çektirdiği fotoğrafı Erdoğan'a hediye etti.

Daha sonra miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç ile birlikte selamladı.

Programa ayrıca, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Belgin Uygur, Yusuf Ziya Yılmaz ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Alanda, savunma sanayii alanındaki projelerin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu, üzerinde, "Babalar sözünü tutar" yazılı afiş ile yaklaşık iki ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde "Hatıraların her daim bizimle olacak, seni unutmayacağız" yazan afişler yer aldı.

Mitingde, Yücel Yılmaz ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir de birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra il ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak, vatandaşlara tanıttı.

Miting sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Belediye ziyaretinin ardından bina önünde kendisini bekleyen vatandaşların yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

(Bitti)