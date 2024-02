Erdoğan: Kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı tam bir muamma CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de düzenlenen mitingde, "Birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Şimdi de bunu televizyon ekranlarından ulu orta dillendirmeye, hatta açıkça ödenmesini istemeye başlamışlar. Anlaşılan birilerinin ödemek zorunda oldukları diyet borcu hiç bitmiyor ve bitmeyecek. Tabii muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı da tam bir muamma. Siyasetin acemi genel başkanlar elinde adeta bir kabzımal hesabına dönüştürülmesi gerçekten utanç verici" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Meydanda toplananlara seslenen Erdoğan, Balıkesir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı. Geçen mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde yüzde 46 düzeyinde oy oranıyla Cumhur İttifakı'na destek olan Balıkesirlilere teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Tabii bu oy oranı Balıkesir ile aramızdaki gerçek muhabbetin seviyesini yansıtmaktan çok uzaktır. Sizlerden 31 Mart seçimlerinde mutlaka yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum. Çanakkale'den milli mücadeleye kadar bu toprakları yeniden vatan eylediğimiz zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir'in bugün de Türkiye Yüzyılı'na omuz vereceğine inanıyorum. Buna hazır mıyız? Tarihiyle, kültürüyle, eşsiz tabiatıyla, hepsinden önemlisi baş tacı insanıyla Balıkesir kendine yakışanı yapacaktır" ifadelerini kullandı. 'OYNADIKLARI OYUNLAR KENDİ AYAKLARINA DOLANIYOR' Resmi rakamlara göre meydanda 85 bin kişinin toplandığını ifade eden Erdoğan, kendisini karşılayan tüm Balıkesirlilere teşekkür ederek, "Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok. Birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Şimdi de bunu televizyon ekranlarından ulu orta dillendirmeye, hatta açıkça ödenmesini istemeye başlamışlar. Anlaşılan birilerinin ödemek zorunda oldukları diyet borcu hiç bitmiyor ve bitmeyecek. Tabii muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı da tam bir muamma. Siyasetin acemi genel başkanlar elinde adeta bir kabzımal hesabına dönüştürülmesi gerçekten utanç verici. Ama benim bildiğim Balıkesir bu oyunu bozacak basirete sahiptir. Kazanmak değil kaybettirmek üzerine kurulu siyasetin bu şehre hiçbir katkısının olmayacağını en iyi benim Balıkesirli kardeşlerim bilir. Esasen diğer şehirlerde de durum çok farklı değil. İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri son dakikaya kaldı, aday listelerini yetiştiremedik, numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor. Neyse ki milleti kandırmak isterken bile işlerini doğru dürüst yapamıyorlar da oynadıkları oyunlar kendi ayaklarına dolanıyor" dedi. 'ADAYLARIMIZIN HER SÖZÜNÜN ARKASINDA BİZ VARIZ' Muhalefet partilerinde de bazı iç çekişmeler olduğunu dile getiren Erdoğan, "Kelimenin tam anlamıyla rezillik diz boyu. Muhalefetin belediye başkan adayları şehirlere hizmet edecek ismi bulmak kriteriyle değil, parti içi hiziplerin paylaşım aracı olarak belirleniyor. Biz İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ, Balıkesir'de Yücel Yılmaz isimleri gibi aynı şekilde diğer şehirlerde isimleri belirlerken şehirlerin Türkiye Yüzyılı profiline ayak uyduracak isimler olmasına dikkat ettik. Bu şekilde tespit ettiğimiz adaylarımızın verdiği her sözün arkasında biz varız. Cumhurbaşkanınız var, hükümetimiz var. Cumhur İttifakı var. Muhalefet tarafında ise herhangi bir ölçü yok. Öyle ki kim, nereyi kaparsa elinde kalıyor havasında bir süreç yaşanıyor. Böyle olunca da kavga sert geçiyor. Bilhassa CHP'nin içler acısı haline baktıkça, bu partiye gönül verenler adına biz de üzülüyoruz. Bunca yıldır siyaset arenasında karşı karşıya olduğumuz CHP'nin, ülkenin ve milletin geleceği için hiçbir vizyonu, programı, projesi bulunmadığını zaten biliyoruz. Hepsinin üzerine son dönemde bu parti varlığını sürdürmek için kendine her yolu mübah sayacak kadar sakil bir yere savruldu" diye konuştu. 'CHP ARTIK OYUN KURUCU OLMAKTAN ÇIKIP KURULAN OYUNLARIN PİYONU HALİNE GELMİŞTİR' Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önceki seçimlerde kurduğu örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı. 'Kent uzlaşısı' diyerek Kandil ile uzlaşı arayışına girmesi CHP'nin bu ülke ve bu millet ile hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı, genel merkezinden teşkilatlarına kadar tüm mekanizmaları dökülen CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir. Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki DEM'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın. Biz kendi işimize bakacağız. Bunu yaparken de birileri gibi işimizi sadece lafta bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz ki Balıkesir sadece lafa bakmaz. Balıkesir lafı söyleyenin kim olduğuna, bugüne kadar nerede, ne yaptığına, bundan sonra ne yapabileceğine de bakar. Balıkesir vizyona bakar, esere bakar, hizmete bakar, projeye, yatırıma bakar. Balıkesirli bilir ki Cumhur İttifakı olarak biz kendisine ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Buna karşılık daha önceki seçimlerden tecrübeyle biliyoruz ki muhalefet adayları söylediklerinin yüzde 90'ını yerine getirmiyor, getiremiyor. Zaten o sözleri verirken gereğini yerine getirmek gibi bir dertleri de yok. Belediyelere merkezi idareden ayrılan kaynağı neredeyse iki kat artırdığımız halde muhalefet cenahı utanmaz, arlanmaz bir şekilde 'engellendik' yalanına sığınmaya çalışıyor. Bunlar bütçede engelli değildir, bunlar eser ve hizmet engellidir. Gözü de gönlü de şehrinde olmayanlar kendilerine verilen kaynakları, şahsi hırsları uğrunda çarçur etmişlerdir. Şehirlerine yaptıkları ihaneti gizlemek için de tamamı yalan ve yanlış üzerine kurulu kampanyalarla milleti kandırmanın peşindeler. Milleti kandırarak makam mevki elde etme üzerine kurulu siyaset eski Türkiye'nin tarzıdır." '31 MART'I DÖNÜM NOKTASI OLARAK GÖRÜYORUZ' Erdoğan, 21 yılda hayata geçirdikleri demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde siyasetin işleyişini değiştirdiklerini dile getirip, "Eskinin ideolojik istismar, korku ve laf cambazlığı ile kifayetsizliğini gizleme siyasetinin yerini eser ve hizmet siyaseti aldı. Türkiye Yüzyılı ile dünyada hak ettiği yere gelme konusunda kararlı adımlarla ilerleyen günümüz Türkiye'sinde eskinin geçer akçesi zübük siyaseti işlemez işlemiyor. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla siyasetin çıtasını biraz daha yükseltmiştik. Şimdi de önümüzdeki seçimler vesilesiyle bu vizyonu şehirlerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Şehirlerimizi gerçek belediyecilik ile geleceğe hazırlamak konusunda 31 Mart'ı tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi ile sizler burada gereken adımları atarken biz de cumhurbaşkanlığı ile bakanlıkları ile kurumları ile Ankara'da üzerimize düşeni yapacağız. Öyleyse şimdi buradan Balıkesir'den öyle bir ses verin ki ülkemizin dört bir yanından duyulsun. Balıkesir 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" dedi. 'LAF OLA BERİ GELE YOK, İCRAAT VAR' Balıkesir'e yaptıkları yatırımları rakamlarla anlatan Erdoğan, "Kardeşlerim, bizim eser ve hizmet siyasetimizin lafta kalmadığının, icraat ile temellendiğinin ispatlarından biri son 21 yılda Balıkesir'e yaptığımız 238 milyar lira tutarında yatırımdır. Laf ola beri gele yok. İcraat var icraat. Eğitimde 4 bin 832 yeni dersliği şehrimize kazandırdık. İkinci devlet üniversitemiz, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. Gençlik ve sporda 10 bin 862 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 39 spor tesisi inşa ettik. Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 milyar liranın üzerinde kaynak aktardık. Balıkesir'de 1100 yataklı Atatürk Şehir Hastanesi başta olmak üzere toplamda 2 bin 624 yataklı 35 hastaneyle birlikte 81 sağlık tesisi yaptık. Aralarında 400 yataklı merkez devlet hastanesi ve 300 yataklı Edremit Devlet Hastanesi'nin de olduğu 16 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. TOKİ kanalıyla 8 bin 586 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 7 bin 870 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Söz verdiğimiz 10 millet bahçesinden merkez, Kızpınar, İvrindi, Savaştepe, Karesi, Kepsut ve Havran'ı tamamladık. Diğerlerinin de yapımı ve projelendirmesi devam ediyor" ifadelerini kullandı. '48 MİLYAR LİRA TARIMSAL HİBE DESTEĞİ VERDİK' Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ulaştırmada 2002 yılına kadar Balıkesir'e sadece 76 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz bunu 700 kilometreye çıkardık. Hizmete açtığımız İstanbul- İzmir Otoyolu'nun 106 kilometresi Balıkesir'den geçiyor. Balıkesir- kuzey batı çevre yolunu Balıkesir- Savaştepe yolunu, Yenice- İvrindi yolunu, Balıkesir- Dursunbey yolunu tamamlıyoruz. Eskişehir- Kütahya- Balıkesir ve Bandırma- Balıkesir- Manisa demir yolu hatlarını elektrikli ve sinyalli hale getirerek modernize ettik. Gökköy Lojistik Merkezi'ni hizmete açtık. Şehrimizi hızlı tren ağlarına bağlayacak olan Bursa- Bandırma- Balıkesir hızlı tren hattı projemizin ilk etabını 2025 yılı sonunda bitireceğiz. Koca Seyit Havalimanı'mıza yıllık 3 milyon kapasiteli Balıkesir Havalimanı'mıza ise yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli terminal binaları yaptık. Balıkesir'e 26 baraj ile 25 gölet inşa ettik. 8 baraj ve 2 gölet inşa ediyoruz. Son 21 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 710 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 17 sulama tesisimiz 180 bin dekar zirai araziyi de sulamaya açacağız. Balıkesirli çiftçilerimize toplam 48 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. İstihdamı desteklemek için işverenlerimize 5 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Sanayide, teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi TEKNOPARK ve 10 Ar- Ge merkezi kurduk. Edremit ve Gönen Organize Tarım Bölgelerini faaliyete geçirdik. Balıkesir'e ve 17 ilçesine doğal gaz arzını sağladık. Bu yıl içinde Manyas'a, 2026'da Balya'ya doğal gaz arzını sağlamayı hedefliyoruz." 'EKONOMİDE ÖNCELİK İSTİHDAM VE ÜRETİM' Erdoğan, daha sonra Balıkesir'e kazandırılan yatırımları konu alan bir video izletti. Erdoğan, "Her birini detaylı saymaya kalksak günlerin yetmeyeceği eser ve hizmetlerimizi önümüzdeki dönemde de kesintisiz sürdüreceğiz. Hazırladığımız gerçek belediyecilik programımızı 81 ilde hayata geçireceğiz. Bu programın önceliği afetlere dayanıklı, dirençli, sağlam, yerleşim yerleri inşa etmektir. Çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar gibi toplum kesimlerine yönelik hizmetlerin geliştirilmesini bu ülkenin imkanlarını insanlarla paylaşılması olarak görüyoruz. Aile kurumunun güçlendirilmesini ise geleceğimizi güvence altına almanın temel şartı olarak kabul ediyoruz. Kadınlarımıza ve gençlerimize vereceğimiz destekler için kurduğumuz fon bu doğrultuda atılmış adımdır. Bunların yanında şehirlerimizin çevreye duyarlı bir anlayışla yönetilmesini sağlayacağız. Estetik ile biçimlendirilmiş tarihi ve kültürel birikimi korunmuş, huzurlu şehirler kurmak da önceliklerimiz arasındadır. Doğup büyüdüğü yerde kalmak isteyen insanlarımızın, sağlayacağımız desteklerle yanlarında olacağız. Bunları söylerken insanımızın günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları görmezden gelemeyiz. Ekonomide önceliği istihdama ve üretime veriyoruz. Hamdolsun bu konuda iyi gidiyoruz. Enflasyonun yol açtığı maliyetlere ilaveten 6 Şubat depremlerinin ekonomimize yüklediği 104 milyar dolarlık faturayla da karşı karşıyayız. Türkiye başkaları gibi sadece bir krizle değil hepsi birbirinden zorlu, farklı meselelerle de aynı anda mücadele etmektedir. Amacımız Türkiye Yüzyılı rotamızı koruyarak bu fırtınalı küresel iklimden ülkemizi çıkarmaktır. Onca sıkıntıya rağmen vatandaşlarımıza mahcup olacak bir kırılmaya meydan vermedik. Kovid- 19 salgınının hem sağlık hem ekonomik yönünü başarıyla idare ettik. Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın ateşinin ülkemize sıçramasına izin vermeyerek devletimizin çıkarlarına, vatanımızın güvenliğine zarar getirmedik" açıklamalarında bulundu. 'TERÖRİSTLERİ DAĞDAKİ İNLERİNE GÖMDÜK MÜ?" İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı İslam aleminin yek vücut olarak hareket etmesi için gayret gösterdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere gönderdiğimiz yardımların toplamı 34 bin tonu geçti. Dün 2 bin 380 ton yardım malzemesi taşıyan bir gemi daha bölgeye ulaştı. Her kim bu meselenin bizimle ilgili olmadığını iddia ediyorsa ya dünyadan habersizdir ya da başkaları adına çalışıyordur. Kudüs'teki tacizlerin durması için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Ülkemizi güney sınırlarından kuşatarak bir teröristan kurma projesini, hayata geçireceğimiz yeni harekatlarla delik deşik etmeyi sürdüreceğiz. Gabar'da, Cudi'de bu teröristleri çökerttik mi? Bunları o dağlardaki inlerine gömdük mü? Bu yıl sonuna doğru ekonomide başlayacak rahatlama ve atacağımız ilave adımlarla çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacağız. Gabar'da günde 35 bin varil petrol çıkartıyoruz. Bu 100 bin varile gelecek. Bu sayıya çıktığı andan itibaren aile kurumlarının kaynağı da buradan gelecek. Son 21 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarını gerçekleştirmenin gerisinde tüm saldırılara rağmen korumayı başardığımız güven ve istikrar iklimi var. Önümüzdeki dönemde de bu iklime sahip çıkarak, ülkemizle ilgili sinsi niyetleri kursaklarda bırakacağız" dedi. 'BİRİKMİŞ SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ' Balıkesir'in 2014 yılında büyükşehir olduğunu hatırlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise "Büyükşehir bir medeniyet projesi ve bunun altında bütün iyi işlerde imzası olan Cumhurbaşkanımızın imzası var. 20 ilçemizden güç alarak marka şehir Kuvâ-yi Milliye şehri Balıkesir için çalışıyoruz. Balıkesir büyük, 960 kırsal mahallesi var. 1134 tane mahallesi var. İstanbul'un 3 katı büyüklükte. Kocaeli'nin 6 katı büyüklükte. Birikmiş sorunları hep birlikte çözüyoruz. Balıkesir'de turizm var, sanayi var ve aynı zamanda tarım var. Hepsiyle ilgileniyoruz" diye konuştu.

