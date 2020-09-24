Kırtasiye yardımı Edremitli çocuklara ulaşıyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, 20202021 Eğitim Öğretim yılı kırtasiye yardımlarını başlattı. Yapılan yardımlar bu yıl 250 ihtiyaç sahibi aileye ulaşacak.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi çocukları unutmadı. Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla Anasınıfı, EBA ve Okula Başlangıç paketlerinden oluşan yardım çekleri Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. İhtiyaç sahibi, okula giden çocuklar Muhtarlıklar ve Edremit Belediyesi sosyal inceleme görevlilerinin yaptığı detaylı incelemeler sonucu tespit ediliyor. Yardımın içeriğinde öğrencilerin tüm eğitim öğretim yılı boyunca kullanabileceği kırtasiye malzemeleri yer alıyor. Veliler ve öğrenciler Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden teslim aldıkları yardım çekleriyle kırtasiye malzemelerini temin ediyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Kırtasiye Yardımı projesinin toplumdaki sosyal adaleti sağlamada önemli bir adım olduğunu ifade etti. Başkan Arslan, “En önemli vatandaşlık haklarından biri olan eğitime ulaşım hakkını destekleyen projemizle ihtiyaç sahibi çocuklarımıza katkıda bulunuyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmeyi de amaç ediniyoruz” dedi. Arslan, 20202021 Eğitim ve Öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyerek sevgilerini iletti.

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