Manyas ilçesinde hafta sonu sokağa çıkama kısıtlamasında cadde ve meydanlar boşaldı. Sokak ve meydanlar sokak hayvanları ile kuşlara kaldı.

Pandemi salgınının Dünya'da ve ülkemiz de her geçen gün artması üzerine hükümet tarafından getirilen 56 saat süreli sokağa çıkma kısıtlamasında Manyas’ta Cadde ve meydanlar boşaldı. İzinle belirlenen market gibi yerler dışında her yer kapandı. Camiler de ise din görevlileri dışında kısıtlama nedeniyle kimse yoktu. İlçenin en işlek yerleri olan Hükümet, Maltepe, İnönü ve Bandırma Caddelerinde görevliler dışında boşaldığı görüldü. Cumhuriyet meydanında ise güvercinler özgürce kanatlarını çırparak çevre de açık olan esnafların verdiği yemlerle beslendiler.

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