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        Haberler Dünyadan Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in ölümünden sorumlu tutulan bir kişi tutuklandı - magazin haberleri

        Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in ölümünden sorumlu tutulan bir kişi tutuklandı

        Ekim ayında Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Liam Payne'in ölümüyle ilgili soruşturmada bir kişi tutuklandı. Otel çalışanı, 4 ila 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:16
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        Dağılan One Direction grubunun solisti Liam Payne'in balkondan düşerek hayatını kaybettiği Arjantin'deki otelin eski çalışanı, Payne'e uyuşturucu tedarik ettiği iddiasıyla tutuklandı.

        16 Ekim'de kaldığı otelin üçüncü katından düşerken uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edilen Liam Payne'in ölümüne yol açtığı öne sürülen Braian Nahuel Paiz, Buenos Aires'teki evinde polis tarafından gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Otel restoranlarından birinde garson olarak çalışan Paiz, 4 ila 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Braian Nahuel Paiz, suçlamaları reddetti.

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        Kasım ayında, yerel bir Arjantin televizyonuna konuşan Braian Nahuel Paiz, Liam Payne'e uyuşturucu sağlamadığını, ancak şarkıcının otel odasında birlikte alkol ve uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti.

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        Otel çalışanı, Liam Payne ile 13 Ekim'de ikinci kez buluştuğunu ve şarkıcının kendisinden uyuşturucu satıcısının iletişim bilgilerini istediğini ve kendisinin de bu bilgileri verdiğini anlattı.

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        "Onu normal davranışlar içinde gördüm, hiç saldırgan değildi, gerçekten tatlıydı" diyen Braian Nahuel Paiz, "Bana iyi olup olmadığımı sordu" şeklinde konuştu.

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        Braian Nahuel Paiz, bu hafta başında Liam Payne'in ölümüyle bağlantılı olarak suçlanan beş kişiden biri.

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        Diğer şüpheliler arasında, Liam Payn'e uyuşturucu sağlamakla suçlanan bir diğer otel çalışanı, otelin operasyon müdürü, resepsiyon müdürü ve Payne'i uyuşturucu etkisi altındayken bıraktığı iddia edilen yakın arkadaşı Rogelio 'Roger' Nores yer alıyor.

        #Liam Payne
        #otel
        #ölüm
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