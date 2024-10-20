Balkondan düşerek ölen Liam Payne'in kız arkadaşı Katie Cassidy sessizliğini bozdu

Liam Payne'in kaldığı otelin balkonundan düşerek henüz 31 yaşındayken hayat veda edişi, dünya çapında pek çok hayranını şoke etti ve birçok kişi eski One Direction şarkıcısını anmak için sosyal medyayı kullandı.

Öldüğü sırada Liam Payne’in sosyal medya fenomeni olarak tanınan Katie Cassidy ile iki yıllık bir ilişkisi vardı. Acı haberden bu yana ilk açıklamasında Cassidy, erkek arkadaşını anarak şunları söyledi: Bana gönderilen tüm nazik sözler ve sevgi için teşekkür ederim. Tamamen kayboldum. Son birkaç güne dair hiçbir şey gerçek gibi gelmiyor. Bana bunu özel olarak yürütebilmem için gereken zarafeti ve alanı vermenizi rica ediyor ve dua ediyorum.