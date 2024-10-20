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        Haberler Dünyadan Balkondan düşerek ölen Liam Payne'in kız arkadaşı Katie Cassidy sessizliğini bozdu - magazin haberleri

        Balkondan düşerek ölen Liam Payne'in kız arkadaşı Katie Cassidy sessizliğini bozdu

        Kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Liam Payne'in kız arkadaşı Katie Cassidy, ilk kez konuştu. Cassidy, "Tamamen kayboldum" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:31
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        Liam Payne'in kaldığı otelin balkonundan düşerek henüz 31 yaşındayken hayat veda edişi, dünya çapında pek çok hayranını şoke etti ve birçok kişi eski One Direction şarkıcısını anmak için sosyal medyayı kullandı.

        Öldüğü sırada Liam Payne’in sosyal medya fenomeni olarak tanınan Katie Cassidy ile iki yıllık bir ilişkisi vardı. Acı haberden bu yana ilk açıklamasında Cassidy, erkek arkadaşını anarak şunları söyledi: Bana gönderilen tüm nazik sözler ve sevgi için teşekkür ederim. Tamamen kayboldum. Son birkaç güne dair hiçbir şey gerçek gibi gelmiyor. Bana bunu özel olarak yürütebilmem için gereken zarafeti ve alanı vermenizi rica ediyor ve dua ediyorum.

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        Katy Cassidy ayrıca şu ifadeleri kullandı: Liam, meleğim. Sen her şeyimsin. Seni koşulsuz ve çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. Seni hayatımın geri kalanında sevmeye devam edeceğim. Seni seviyorum Liam.

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        Katie Cassidy ile Liam Payne, ilk kez Ekim 2022'de çift kostümüyle bir Cadılar Bayramı partisine katılırken görüldüklerinde Cassidy, Pamela Anderson, Payne ise Tommy Lee kılığına girmişti. Sadece iki ay sonra çift, İngiliz Moda Ödülleri'nde kırmızı halıda ilk kez kırmızı halıya çıktı.

        Çiftin Mayıs 2023'te Payne’in müzik kariyerine odaklanmasıyla ayrıldığı öğrenilse de ikili kısa sürede barıştı ve yeniden birlikte görüntülendi.

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        Katie Cassidy, öldüğünde sevgilisinin yanında değildi. Sadece birkaç gün önce Arjantin’den ayrılıp Miami'ye doğru yola çıkmıştı.

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        Perşembe günü şarkıcının ailesi bir sözcü aracılığıyla duygusal bir açıklama yaptı. Mesajda; "Kalbimiz kırık. Liam sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak ve onu nazik, komik ve cesur ruhuyla hatırlayacağız" yazıyordu.

        #Liam Payne
        #Katie Cassidy
        #ölüm
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