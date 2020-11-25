Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler? Bana Masal Anlatma konusu nedir? Sorusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Bana Masal Anlatma 2015 yılında vizyona girmişti.
BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI
Fatih Artman - Rıza
Hande Doğandemir - Ayperi
Devrim Yakut - Selma
Erdal Tosun - Cemal
Tarık Ünlüoğlu - Timur
Gürkan Uygun - Jilet Ali
Cihan Ercan - Kubilay
Burcu Biricik - Ezgi
Cengiz Bozkurt - Nafi
Berat Yenilmez - Yaşar
Ani İpekkaya - Madam
Sadi Celil Cengiz - Haktan
Neslihan Aker - Nalan
Gökçe Bahadır - Neriman
Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası
Çağlar Ertuğrul - Haşmet
BANA MASAL ANLATMA KONUSU NEDİR?
Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesi.
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