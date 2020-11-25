Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler? Bana Masal Anlatma konusu nedir? Sorusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Bana Masal Anlatma 2015 yılında vizyona girmişti.



BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI

Fatih Artman - Rıza

Hande Doğandemir - Ayperi

Devrim Yakut - Selma

Erdal Tosun - Cemal

Tarık Ünlüoğlu - Timur

Gürkan Uygun - Jilet Ali

Cihan Ercan - Kubilay

Burcu Biricik - Ezgi

Cengiz Bozkurt - Nafi

Berat Yenilmez - Yaşar

Ani İpekkaya - Madam

Sadi Celil Cengiz - Haktan

Neslihan Aker - Nalan

Gökçe Bahadır - Neriman

Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası

Çağlar Ertuğrul - Haşmet

BANA MASAL ANLATMA KONUSU NEDİR?

Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesi.